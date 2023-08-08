  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

36位全女班DJ集結香港演出　全球首創360度移動舞台

休閒消費 17:28 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

9月16-17日舉行的《Diva Music Fest》

繼《The Next Wave沙灘音樂嘉年華》後，將於9月16-17日舉行的《Diva Music Fest》，邀請36位來自亞洲頂尖DJ演出，包括DJ SODA、DJ MAO等，以室外電子音樂節為觀眾帶來火辣的感觀刺激。

《Diva Music Fest》以「Battle」形式對決，30位全女班DJ將會分為紅、白兩組，以強勁的音樂節拍對戰，令音樂會增添互動性。

大會更設全球首創360度移動舞台，DJ在表演期間近距離接觸每一位觀眾，有不一樣的觀感享受，猶如置身舞台之中。

大會更聯乘不同的品牌參與《Diva Music Fest》，包括Moet & Chandon, Stella Artois, Singleton, Monster,  華碩，場內提供不同的娛樂和酒精飲品。

DJ Mao（浜崎真緒）

香港人氣極高的DJ SODA揚言要令入場的樂迷瘋狂，叫粉絲準備好尖叫聲：「其實每一位DJ都是高手，各有自己的風格，大家碰面都可以交流心得，樂迷可專注音好，而不單是我的身材、服裝，聽說音樂節有比拼環節，現在為揀歌和服裝而煩惱，因為是女孩子之間的競賽，我都想贏出，如果現場氣氛熱情，我會盡力回饋給大家！」

DJ Mao（浜崎真緒）對舞台設計感興奮， 盼跳入觀眾席與樂迷共度瘋狂時光：「因為平時的表演都自己站在台上，很需要大家的打氣來提升氣氛，聽說今次舞台可以近距離跟大家見面，應該是很不錯的體驗，可以清楚看到大家，甚至跳下去跟大家跳舞，很瘋狂的想法，如果真的發生一定會被經理人罵！」

《Diva Music Fest》邀請來自香港、泰國、 越南、 日本、 韓國、台灣等超過36位全女班DJj演出，包括：DJ MAO、DJ SODA、 YAKO KIT、 MISS HAILEY、 KAY KAY等，早鳥門票於8月10日上午11時發售，8月17日上午11時公開發售。

記者:eric

相關文章

王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
16:17 2023/08/06
王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
【MIRROR成員】Jeremy將首度開個人音樂會　李駿傑為事前瞞粉絲感抱歉
16:23 2023/06/02
【MIRROR成員】Jeremy將首度開個人音樂會　李駿傑為事前瞞粉絲感抱歉
【父愛如山】由被批走音到成國際音樂人　演奏家爸爸為兒子留港推音樂教育
14:38 2023/07/13
【父愛如山】由被批走音到成國際音樂人　演奏家爸爸為兒子留港推音樂教育

你可能感興趣

王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
16:17 2023/08/06
王君馨笑言丈夫跳舞似隻蟹　將與好姊妹到美加傳福音
【MIRROR成員】Jeremy將首度開個人音樂會　李駿傑為事前瞞粉絲感抱歉
16:23 2023/06/02
【MIRROR成員】Jeremy將首度開個人音樂會　李駿傑為事前瞞粉絲感抱歉
【父愛如山】由被批走音到成國際音樂人　演奏家爸爸為兒子留港推音樂教育
14:38 2023/07/13
【父愛如山】由被批走音到成國際音樂人　演奏家爸爸為兒子留港推音樂教育
音樂會 DJ 南韓 日本 台灣

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光
13:26 2023/08/07
【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光