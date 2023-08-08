【食用安全】夫婦吃完隔夜蛋炒飯　突腹痛嘔吐狂瀉10次送院搶救1死1休克

▲ 夫婦吃完隔夜蛋炒飯，突腹痛嘔吐狂瀉10次，送院搶救1死1休克。

隔夜飯餸一定要適當處理再進食！近日，内地一對80多歲年老夫婦吃了隔夜的蛋炒飯後，突然出現嚴重腹痛，上吐下瀉等症狀，送院搶救後雖救回老爺爺的性命，但老奶奶卻不治身亡。

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根據内地媒體《荔枝新聞》報道，江蘇省南通市一對80多歲老夫婦平日身體健康情況非常良好，但在10幾天前某個晚上，2人吃了隔夜的蛋炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉10幾次，於是家人立即將兩人送往醫院急救。

在被送往醫院輸液後，老夫婦的情況仍未見好轉，且血壓越來越低、中毒徵狀明顯。經醫生進一步詢問後，得知他們吃的蛋炒飯已在雪櫃放置2、3天，推測蛋炒飯在雪櫃内可能遭到細菌污染，而他們從雪櫃拿出來沒有翻熱就吃了，因此產生了嚴重的胃腸道感染，進而引發膿毒症、感染性多重器官衰竭及休克等症狀。

當天凌晨，救護車將2人安排轉院，結果奶奶因病情過於嚴重，搶救無效不幸身亡。而爺爺因為乳酸值飆漲，甚至超過了正常值的5倍，陷入了休克狀態。所幸經過7天的住院治療後成功保住性命，順利出院。

醫生提醒，雪櫃冷藏食物應注意保存時間，葷菜不要超過3天，蔬菜最好在8至12小時。若要食用放在冰箱內的隔夜菜，務必要先進行徹底加熱，甚至是煮沸2至3分鐘後，方可吃下肚。他强調，由於隔夜菜本身就會產生亞硝酸鹽，若長期食用恐導致胃腸道損傷、誘發腫瘤，其中老人、孕婦、幼童和具有慢性病史等免疫力較差的族群，要更加謹慎小心。

食安中心：隔夜菜含亞硝酸鹽

本港食安中心指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

不宜翻熱的食物

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，有7種食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

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處理食物常見4大謬誤

前中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險。

常見4大謬誤如下：

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責任編輯：羅嘉欣