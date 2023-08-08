【亞洲超星團】丁子朗趕「尾班車」參加選秀節目　聲夢幫冼靖峰+星二代張鎬濂爭做男團

TVB早前宣布與內地《中國好聲音》、《中國達人秀》節目團隊合作，舉行選秀節目《亞洲超星團》組成一隊國際化男子偶像組合。

日前官方微博終於公布了參賽者名單，除了有香港、澳門、內地選手之外，還有日本、越南、美國、台灣及韓國等地區新星。

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丁子朗+聲夢幫+星二代參選

香港亦派出九位參賽者，包括TVB的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌Hugo、《聲夢傳奇2》文佐匡、環球的余宗遙，TVB童星出身的區珀豪，藝人莫少聰及洪欣之子張鎬濂，歐陽妙芝細仔方玉亨和黃星綽。

韓國方面，則有曾參加《PRODUCE X 101》金東彬，人氣高企，相信他們必定爭崩頭。

▲ 丁子朗參加《亞洲超星團》。

努力練習

至於丁子朗今天（8月8日）亦在社交網宣布參加《亞洲超星團》的消息，並留言：「由零開始 從新出發 ，實現夢想的過程從來都不輕鬆，但我始終相信好運藏在努力里，Hi，我是超星練習生丁子朗！超星製作人，請多關照！」又指近日每天只有唱歌和跳舞，生活很充實。

圈中不少藝人好友洪永城﹑蔡思貝﹑陳瀅和陳山聰等亦有留言為他打氣，不過就未見緋聞女友郭柏妍留言。

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發掘有潛質的年輕人

另外，TVB總經理曾志偉曾表示《亞洲超星團》將會在亞洲地區搜羅有潛質的年輕人，他說：「將會喺韓國、日本、香港、台灣、國內等，所有唔同嘅地方，揾一啲好有活力，好有Charm嘅年輕人，希望能選出一啲好好嘅團隊，成為大家嘅偶像。」

節目已向全亞洲招募練習生，來自中國大陸、中國香港、中國澳門、中國台灣、日本、韓國、越南、泰國、印尼等地的具有潛力的練習生，將在節目中接受專業製作人和訓練師的指導培訓，最終根據投票結果，產生全新的亞洲超級偶像團體出道。不知本地MIRROR又會否受到影響呢？

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