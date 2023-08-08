【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行

▲ 左起：信興新能源董事總經理吳福強，信興集團主席兼行政總裁蒙德揚，信興新能源高級經理李德超。（陳靜儀攝）

政府近年積極推動電動車的發展，信興新能源聯同珠海格力鈦新能源股份有限公司旗下的廣通汽車團隊合作研發和生產出全新純電動超充小巴，命名為「滿客」（Moonca），續航最多行100公里，最快今年12月於路面運行。

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信興新能源有限公司菫事總經理及香港電動車業總商會有限公司副會長吳福強稱，這款電動小巴車長7.2米，小巴車長7.2米，闊2.3米，高3米。小巴配備高效能鈦酸鋰電池（LTO），電池壽命約30年。充電由 10%至 90%大約 18 分鐘。每次充電8-10分鐘後，便可以行駛約 50 公里。由於一般專線小巴的路程相對較短，可以每次返回總站充電，一般小巴每日只需充電2至3次便可應付全日需求。

充電方面，Moonca參考珠海車廠配備兩個充電方式，分別是歐洲標準的OppCharge車頂充電及插槍，均能達至330A （安培）的大電流作快速充電。

信興新能源有限公司高級經理李德超解釋，當小巴駛進充電弓的工作位置，司機只需簡單按掣，頂充裝置就會自動充電，完成後充電弓會自動回升。過程中，司機可在駕駛位透過儀錶及電視屏幕，監察整個過程及結果。

環保署早前推行「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，資助約40輛電動公共小巴於不同路線進行各約12個月的試驗，試用不同供應商的電動公共小巴及充電設施。信興新能源亦有參與該計畫，電動小巴「滿客」早前亦已獲運輸署的車輛類型評定為合格，預計最快今年12月試行小巴，率先於九龍塘公共運輸交匯處各個小巴路線試行。

李德超透露，電動小巴零售價約200萬元，電池保用8年，他們目前與6間小巴營運商洽談，料未來可售出20輛。

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記者：楊佩瑩