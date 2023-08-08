【阿晶離世】佩男撰長文貼黑圖向阿晶道歉　大談思男兩姊妹與微辣工作關係

▲ 佩男撰文向阿晶道歉。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）上月底輕生離世。阿晶曾於個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，並表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

早前的「喊相事件」令相中人六毫子、佩男、思男等人被指有份欺凌阿晶。佩男更在7月27日凌晨12時於個IG以限時動態寫道：「清者自清」、「我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」

不過，佩男在今天（8月8日）於個人IG代表自己及妹妹思男發長文抒發感受，並向阿晶道歉。

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為阿晶離世感惋惜

佩男於IG貼出黑圖，並先寫道：

對於劉靜儀小姐（Jane）離世一事，我和Sinam感到非常惋惜和深感哀悼。在此，我們沉痛地向亡者及她的家人和親友致以最深切慰問。同時，我們二人亦必須向他們以至社會大眾致歉。

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▲ （IG圖片）

談及與微辣關係

然後，佩男提到她和思男跟微辣的合作關係，

自從2021年3月份自組工作室及工作團隊，轉成以個別工作方案形式與微辣公司合作，從而沒有再隸屬於Jane旗下管理的藝人，及後雙方亦忙於各自的工作而沒有繼續維持聯繫。這幾年來，礙於我的個人未來發展方向與微辣公司開始不一致，對於微辣公司內部營運已沒有過多溝通及了解，所以沒能掌握微辣公司對內或對外的資訊。 關於2021年9月1日晚上，我在社交平台上傳的一則限時動態，本意是不存在任何影射或含意，事後我才發現那個filter與微辣公司及Jane的離職事情有關，其後亦從沒有收到過她所提及的相關短訊，當時認為她相信我們二人並沒有任何意思，便沒有主動聯絡她去了解事情。遺憾的事實卻是我們當天的限時動態確實已影響了她的心靈健康。

▲ （IG圖片）

承諾日後更謹言

同時，佩男和思男表示不會逃避錯誤：

在她離世後翌日，沒有經過慎重考慮而在社交平台表達當日自己的本意。經過反思，當日我們二人的言論和行為，確實衝動、魯莽、欠缺深思熟慮和尊重，也忽略了對Jane的家人、親友，以至社會大眾的感受。對不起！ 這次悲劇給了我們嚴厲的教訓，我們二人正活於自責和反思當中。面對錯誤我們不會逃避，日後會更加謹言和慎行，希望社會大眾能夠重新認識我們，看到我們的成長。願亡者安息，願愛護Jane的家人及好友，能盡快走出傷痛。

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向粉絲道歉及道謝

二人最後感謝微辣和阿晶過去為她們的付出：

最後，我很感激由我2018年正式加入微辣公司上上下下所有同事對我和Sinam付出的一切，感謝Jane曾為微辣公司的一切付出與貢獻。感謝所有人的一切包容，鼓勵及支持，我們把這份愛留在心中。曾經的工作小伙伴們，謝謝帶給過我們快樂，希望在未來的路上再見！加油！ 還要感謝多年來一直陪伴與支持我和Sinam的家人和觀眾朋友們，這事件抱歉讓你們憂心難過！對不起！謝謝你們！

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