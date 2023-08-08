【夏日國際電影節】九把刀新作揭幕　江𤒹生《七月返歸》香港首映

▲ AK在《七月返歸》演有陰陽眼青年。

夏日國際電影節（SummerIFF）將於8月15日至30日再度登場，由導演九把刀的黑幫愛情喜劇《請問，還有哪裡需要加強》揭開序幕。本地新晉導演謝家祺夥拍MIRROR成員江𤒹生的驚慄片《七月返歸》亦將作亞洲首映。

九把刀的第四部執導作品《請問，還有哪裡需要加強》，邀請到台灣天團玖壹壹的主唱春風、《我的少女時代》女主角宋芸樺、《月老》男主角柯震東，以及眾多九把刀班底演員一起助陣。

▲ 九把刀作品不乏瘋狂、熱血及愛情。

初次擔正做主角的春風演的黑幫大佬，與飾演洗頭妹的宋芸樺在舊式糖水舖拍拖，而以柯震東為首的一眾黑幫兄弟在旁推波助瀾，喜感十足，宋芸樺更挑戰出道以來的最大性感尺度。

港產驚嚇



至於江𤒹生（AK）再登銀幕的《七月返歸》，上月已於紐約亞洲電影節舉行世界首映，AK跟導演兼編劇謝家祺、女主角白靈亦出席映後談。

▲ 曾演《餃子》的白靈，相隔多年再演港片。

《七月返歸》講述飾演主角AK自小有陰陽眼，長大後移居外國生活，某日收到母親自殺不遂的消息，被迫回到香港舊居。

但同層的街坊行為怪異，並發生一連串疑幻疑真的怪事，戲中演員還包括太保、譚玉瑛等，帶來一齣充滿本地色彩的驚慄片。

名導新作

多部國際影展佳作亦於「夏日國際電影節」率先登場，不乏期待已久的大師新作，如艾慕杜華的《滾滾雄塵往日情》、法蘭索瓦奧桑的《法蘭西奀星謀殺案》、洪常秀的《好好過日辰》及尚盧高達的遺作《一套不存在電影的預告：假戰》。

▲ 美籍韓裔導演宋席琳執導的《從前的我們》。

不少新秀導演的作品亦備受矚目，包括宋席琳的《從前的我們》及柯汶利的《默殺》；南韓導演柳在宣並會帶同首作《枕邊怪嚇》來港，並出席映後談。

日本大師

閉幕電影是日本殿堂級導演山田洋次操刀的「母親三部曲」最終章《媽，是您嗎？！》，女星吉永小百合爐火純青的演技令人讚嘆不絕。

▲ 吉永小百合演出山田洋次新作。

今年是小津安二郎120歲華誕，亦是其去世60周年。「小津 120：素樸的精緻」精選其5部最新修復作，讓影迷細嚐這位日本巨匠從戰爭、婚姻及社會烹調出的人生百般滋味。

最新修復默片《非常線之女》，並將由香港著名音樂家江逸天作現場音樂伴奏。

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