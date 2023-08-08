【睡眠質素】睡眠1習慣易患上糖尿病　臥室應保持2條件改善睡眠質素

▲ 睡眠1習慣易患上糖尿病，臥室應保持2條件，以改善睡眠質素。

睡眠作息與身體健康息息相關。台灣恆新復健科院長王思恒最近在Facebook引述一項美國研究，指出「習慣開燈睡覺」便會在不知不覺間，傷害代謝，影響健康，容易增加患上糖尿病的風險。

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據Facebook專頁「一分鐘健身教室」引述一項美國研究，研究由20位年輕人輪流在漆黑及明亮的臥室中睡覺。光亮程度為4顆60W鎢絲燈，比梯間亮一些，但就沒有學校教室那麼明亮。

研究學者發現，開燈睡覺會令受試者隔日服用葡萄糖後的血糖數值偏高，而這代表他們產生了胰島素阻抗。明亮環境亦會令受試者的深層睡眠縮短、睡眠時的心跳升高。

學者推測，夜間光線造成交感神經活性升高，令人處於興奮、緊張狀態，改變睡眠結構，進而影響身體代謝葡萄糖的能力。帖文亦指出，許多研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯。

帖文提醒，改善睡眠品質應確保臥室維持兩個條件，就是要黑暗，並且涼爽，不只提振白天精神，更能保護代謝健康。

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責任編輯：羅嘉欣