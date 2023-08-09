【癌症殺手】40歲中女平日生活超養生　僅1症狀揭患大腸癌2期　

▲ 40歲中女平日生活超養生，僅1症狀竟揭患大腸癌2期 。

肚脹及下腹痛原來竟可以是大腸癌先兆！台灣一名40多歲女子，雖然一直相當注重飲食及作息健康，但過去2個月卻發現身體有胃脹及下腹部疼痛問題，於是慌忙求醫。醫生為她進行大腸鏡檢查，竟發現她的大腸出現4厘米大小腫瘤，其後證實為大腸癌2期。

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胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook表示，女子過去2個月來一直受胃脹問題困擾，儘管無打嗝或是胃酸逆流症狀，放屁、排便均屬正常，但她肚子卻會鼓起，用手按壓時亦會有「咕嚕、咕嚕」的聲音發出；腳彎起來時，下腹則會作痛。錢政弘因此認為，女子的症狀應是大腸位置出現問題，故建議女子做胃鏡及大腸鏡檢查。

結果發現，女子的胃部結構雖然正常，但透過大腸鏡卻發現她在大腸位置近小腸的地方，有一顆4厘米大小腫瘤，其後確診為大腸癌2期。錢政弘指，由於腫瘤堵塞造成食物和空氣滯留，才會令女子常感腹部脹氣。惟不幸中的大幸是，女病人經手術切除腫瘤後，並不需要接受後續抗癌療程。

至於患癌原因，錢政弘表示他亦無從解釋，因女病人的整體生活習慣其實十分健康，如不愛吃肉、愛吃蔬菜與魚、不吃加工食品或手搖飲，亦無大腸癌家族病史。他提醒，民眾若脹氣或悶痛的位置為肚臍周圍或下腹部，或是莫名貧血，要小心大腸有異狀，「因為長在右側（盲腸和升結腸）的大腸癌會出現貧血。」腫瘤一旦於盲腸位置，症狀亦會並不明顯，未必會有一般大腸癌症狀，如血便或排便習慣改變。

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責任編輯：羅嘉欣