【躺平主義】31歲不婚不育男年收20萬想「躺平」　網友指出一關鍵絕對可以

▲ 台灣一名男網友詢問眾網友可否過「躺平」的生活。

近年世界經濟發展急速，各地區的樓價及生活指數不菲，負擔之重令不少年輕世代不願做樓奴，只求簡單過活。近日台灣一名男網友在網上論壇發文，稱年收入80萬台幣(20萬港幣)的自己計劃不婚不生，考慮是否可以過「躺平」的生活，引來過百網友留言討論，有網友指出要留意老了的醫藥費，不過有人譏笑樓主理解錯「躺平」一詞。

最新影片推介︰

該名男生以網名「ilv1181023」發文，探討自己可否成為「躺平一族」，引起眾人熱烈討論。樓主自稱今年31歲，一年收入80萬台幣，家住台灣的南部雲林縣。

樓主表明自己沒什麼經濟壓力，因為他不打算結婚及生小孩，而且自己是一個物慾十分之低的人，將來最多是考慮買一輛外國品牌的私家車。

根據台灣行政院主計總處的「薪情平臺」顯示，若以30到39歲的年齡範圍人士作比較，年收入80萬台幣已經超遠約75%人口的收入了。所以，不少網友認為樓主可以「躺平」，只要管好理財便可以了。

此外，樓主居住的雲林縣的主要產業為農漁業，生活指數相信比其他區分較低。有見及此，網友直言「 雲林（收入）八十（萬）你根本富豪」、「雲林80萬應該可以吧，只要有每年往上即可」。

但是，有不少網友勸喻樓主要衡量人生中其他的因素，如健康的考量，「你要確定你不會生大病花大錢之後又彈起來。」、「先問，當你出車禍，收入歸零時能不能活。」

對於「躺平」一詞，有網友道出其意思是不工作，

你都說要躺平了，躺平兩個字的真諦，就是不管別人了，你這樣問不是跟核心價值矛盾嗎？！想躺平沒薪水也可 以躺平啦！

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳