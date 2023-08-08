  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 19:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【養老白皮書】中銀人壽料2024年本港老年人口佔21%　35至50歲為規劃退休黃金期

社會 18:00 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（左起）香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群、中銀人壽執行總裁鄧子平、黃金時代基金會主席容蔡美碧

本港人口老化問題日趨嚴重，中銀集團人壽保險有限公司聯同黃金時代基金會，發表《攜手共建第二人生》白皮書，並經調查發現，「長者樂活指數」為6分（10分滿分）。中銀人壽執行總裁鄧子平冀藉此喚起社會對人口老化的關注，並結合商界和社福界，共同協助養老服務的發展。

根據統計處數字，預計本港2024年65歲或以上的人口超過21%，步入「超高齡社會」，到2034年更增至29%，更料本港於2050年將成為全球人口老化程度最高的城市，即每2.5名港人就有一名長者。

鄧子平指，為了深入了解本港長者的退休生活現況及照顧者的需求，中銀人壽向952名中產或以上家庭的退休人士及照顧者進行調查，並製定「長者樂活指數」，涵蓋健康、財政、家庭及關係，和社區支援，以了解長者對生活的滿意度。

中銀人壽數字化創新及發展部主管謝永銅指，調查發現逾8成受訪長者滿意現時生活，另有逾7成受訪長者滿意其財務安排，但仍有財務憂慮，如通脹會令資產貶值及現有儲蓄未足夠應付醫療開支算，更有4成表示沒有規劃養老儲備金額。

謝續指，調查亦發現受訪長者在「健康」的評分最低，僅4.8分，超過9成擔心重症風險；8成擔心肢體活動能力、記憶和認知能力；亦有6成擔心其心理健康。謝表示，35至50歲為照顧者規劃退休的「黃金時間」，不但可減低長者未來養老生活的不確定因素，亦能提高照顧者規劃未來退休生活的意識。

鄧子平又稱，冀透過白皮書喚起社會對人口老化的關注，同時結合商界和社福界的知識及經驗，共同推動本港養老產業的發展，由此建立本港成為「年齡友善」的可持續發展城市，實現老有所養、老友所屬及老有所為做出貢獻。

黃金時代基金會主席容蔡美碧表示，為了讓長者更能達至「居家安老」，現推出調教金仔計劃，利用機械人「金仔」向長者發出吃藥及覆診等提醒，並利用智齡科技為長者提供多元化的認知訓練。現正招募及培訓黃金大使，學習使用人工智能幫助長者改善生活，期望可應用在獨居長者和日間院舍中心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

相關文章

【世大運】港隊142名運動員出戰　摘4金1銀7銅創歷屆最佳成績
今日 16:23
【世大運】港隊142名運動員出戰　摘4金1銀7銅創歷屆最佳成績
【民意調查】香港研究協會︰港府官員及施政評分多呈下跌　「持續發展經濟」跌幅最大
今日 16:37
【民意調查】香港研究協會︰港府官員及施政評分多呈下跌　「持續發展經濟」跌幅最大
【珍惜生命】跑馬地女子墮樓壓毀私家車　當場不治
今日 17:22
【珍惜生命】跑馬地女子墮樓壓毀私家車　當場不治
【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行
今日 17:33
【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行

你可能感興趣

【世大運】港隊142名運動員出戰　摘4金1銀7銅創歷屆最佳成績
今日 16:23
【世大運】港隊142名運動員出戰　摘4金1銀7銅創歷屆最佳成績
【民意調查】香港研究協會︰港府官員及施政評分多呈下跌　「持續發展經濟」跌幅最大
今日 16:37
【民意調查】香港研究協會︰港府官員及施政評分多呈下跌　「持續發展經濟」跌幅最大
【珍惜生命】跑馬地女子墮樓壓毀私家車　當場不治
今日 17:22
【珍惜生命】跑馬地女子墮樓壓毀私家車　當場不治
職位招聘 黃金 可持續發展 基金 儲蓄 退休 院舍 指數 人工智能 機械人

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光
13:26 2023/08/07
【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光