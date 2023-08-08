【養老白皮書】中銀人壽料2024年本港老年人口佔21%　35至50歲為規劃退休黃金期

▲ （左起）香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群、中銀人壽執行總裁鄧子平、黃金時代基金會主席容蔡美碧

本港人口老化問題日趨嚴重，中銀集團人壽保險有限公司聯同黃金時代基金會，發表《攜手共建第二人生》白皮書，並經調查發現，「長者樂活指數」為6分（10分滿分）。中銀人壽執行總裁鄧子平冀藉此喚起社會對人口老化的關注，並結合商界和社福界，共同協助養老服務的發展。

根據統計處數字，預計本港2024年65歲或以上的人口超過21%，步入「超高齡社會」，到2034年更增至29%，更料本港於2050年將成為全球人口老化程度最高的城市，即每2.5名港人就有一名長者。

鄧子平指，為了深入了解本港長者的退休生活現況及照顧者的需求，中銀人壽向952名中產或以上家庭的退休人士及照顧者進行調查，並製定「長者樂活指數」，涵蓋健康、財政、家庭及關係，和社區支援，以了解長者對生活的滿意度。

中銀人壽數字化創新及發展部主管謝永銅指，調查發現逾8成受訪長者滿意現時生活，另有逾7成受訪長者滿意其財務安排，但仍有財務憂慮，如通脹會令資產貶值及現有儲蓄未足夠應付醫療開支算，更有4成表示沒有規劃養老儲備金額。

謝續指，調查亦發現受訪長者在「健康」的評分最低，僅4.8分，超過9成擔心重症風險；8成擔心肢體活動能力、記憶和認知能力；亦有6成擔心其心理健康。謝表示，35至50歲為照顧者規劃退休的「黃金時間」，不但可減低長者未來養老生活的不確定因素，亦能提高照顧者規劃未來退休生活的意識。

鄧子平又稱，冀透過白皮書喚起社會對人口老化的關注，同時結合商界和社福界的知識及經驗，共同推動本港養老產業的發展，由此建立本港成為「年齡友善」的可持續發展城市，實現老有所養、老友所屬及老有所為做出貢獻。

黃金時代基金會主席容蔡美碧表示，為了讓長者更能達至「居家安老」，現推出調教金仔計劃，利用機械人「金仔」向長者發出吃藥及覆診等提醒，並利用智齡科技為長者提供多元化的認知訓練。現正招募及培訓黃金大使，學習使用人工智能幫助長者改善生活，期望可應用在獨居長者和日間院舍中心。

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記者：李芷玲