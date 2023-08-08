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【上訴得直】銀行經理涉藏槍及390發子彈　上訴得直獲減刑至監禁5年

社會 18:12 2023/08/08

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（資料圖片）

40歲銀行男經理涉於住所內管有手槍及390發子彈等，早前承認1項無牌管有槍械或彈藥罪，被判監8年。涉案經理不服刑期上訴，案件今（8日）於高等法院作聆訊，上訴方指原審法官量刑起點過高，未有考慮上訴人自少便是槍迷；律政司一方則指上訴人將不同槍械部件分批運到香港，可見他是刻意隱瞞。法官聽罷雙方陳詞後，裁定上訴得直，把刑期減至5年，將於3個月內頒布判詞。

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上訴人陳立明（40歲），案發時在銀行擔任強積金經理，早前承認1項無牌管有槍械或彈藥罪，被判監8年。上訴人就刑期向上訴庭提出上訴，上訴庭今裁定上訴得直，將刑期減至5年。

上訴方陳詞指，本案不涉其他刑事罪行，應以8年至10年作量刑起點，原審法官以12年作量刑起點屬過重。上訴方又指，上訴人自少便是槍迷，曾獲射擊競技槍會證書，並非因不軌企圖而管有涉案槍械及彈藥，惟原審法官拒絕以此調低量刑起點。

律政司一方則指，上訴人將不同槍械部件分批運到香港，可見他是刻意隱瞞，上訴人亦非單純是槍迷。律政司一方指，上訴人大可以循合法途徑申請許可證，又指上訴人若是槍迷，理應會擁有更多手槍，強調上訴人管有槍械是打算作非法用途。

案情指，被告於2020年6月9日早上在洪水橋富祐居住所地下遭警方截查，警方發現其身上藏有3部手機、兩張八達通及2,260元現金。警方其後搜屋時再發現1個夾萬，內藏涉案手槍、9個盒子藏有共390發子彈，以及4個彈匣。

警方其後於抽屜內發現1支伸縮棍及1批懷疑槍械組件，包括槍管、槍座及塑膠子彈等。被告於警誡下承認居於上址，就其他提問則保持緘默。

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記者：梁錦麟

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