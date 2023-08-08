【47人初選案】鄒家成供稱《國安法》頒布後考慮退選　惟覺「無法離群眾而去」繼續參選

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民主派初選案今（8日）續審，被告鄒家成繼續自辯。鄒供稱，他認為《國安法》涵蓋範圍廣、字眼含糊和刑罰很重，曾考慮退選，但深思後發覺「無法離群眾而去」，遂繼續參選並調整競選工程，將或被視為尖銳的字眼改得溫和，鄒作供時一度落淚。

鄒家成第3日作供，提到在《國安法》頒布當晚，他與團隊馬上研讀法例及研究自己發表過的言論，分析後認為參選人有機會因為過往言論被捕。

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鄒指，他以往對體制及政府的批評比較尖銳，他曾提及的香港民族主義亦有機會被扭曲為分裂國家及港獨言論；加上《國安法》涵蓋範圍廣，字眼含糊和刑罰很重，令他一度考慮退選。

鄒續說，他處理好情緒後回復思緒，發覺自己「無法離群眾而去」，最終決定繼續參與初選。鄒指，為了避免一些或被視為尖銳的字眼被扭曲成違法，他調整了競選工程，將選舉口號及單張或被視為尖銳的字眼改得溫和，包括將口號「拒絕殖民 民族抗暴」改成「抗擊暴政 捍衛尊嚴」。惟法官陳慶偉指，「抗擊暴政」和「民族抗暴」相差無幾，法官李運騰亦指，鄒或認為自己已將口號改得溫和了。

聆訊明（9日）續。

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記者：陳曉欣