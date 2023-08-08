  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【47人初選案】鄒家成供稱《國安法》頒布後考慮退選　惟覺「無法離群眾而去」繼續參選

社會 18:16 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

民主派初選案今（8日）續審，被告鄒家成繼續自辯。鄒供稱，他認為《國安法》涵蓋範圍廣、字眼含糊和刑罰很重，曾考慮退選，但深思後發覺「無法離群眾而去」，遂繼續參選並調整競選工程，將或被視為尖銳的字眼改得溫和，鄒作供時一度落淚。

鄒家成第3日作供，提到在《國安法》頒布當晚，他與團隊馬上研讀法例及研究自己發表過的言論，分析後認為參選人有機會因為過往言論被捕。

最新影片推介

童學園
【童學園】校友為師弟提供生涯輔導暑期實習　170年老校聖保羅書院重承傳兄弟情

鄒指，他以往對體制及政府的批評比較尖銳，他曾提及的香港民族主義亦有機會被扭曲為分裂國家及港獨言論；加上《國安法》涵蓋範圍廣，字眼含糊和刑罰很重，令他一度考慮退選。

鄒續說，他處理好情緒後回復思緒，發覺自己「無法離群眾而去」，最終決定繼續參與初選。鄒指，為了避免一些或被視為尖銳的字眼被扭曲成違法，他調整了競選工程，將選舉口號及單張或被視為尖銳的字眼改得溫和，包括將口號「拒絕殖民 民族抗暴」改成「抗擊暴政 捍衛尊嚴」。惟法官陳慶偉指，「抗擊暴政」和「民族抗暴」相差無幾，法官李運騰亦指，鄒或認為自己已將口號改得溫和了。

聆訊明（9日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行
今日 17:33
【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行
【養老白皮書】中銀人壽料2024年本港老年人口佔21%　35至50歲為規劃退休黃金期
今日 18:00
【養老白皮書】中銀人壽料2024年本港老年人口佔21%　35至50歲為規劃退休黃金期
【上訴得直】銀行經理涉藏槍及390發子彈　上訴得直獲減刑至監禁5年
今日 18:12
【上訴得直】銀行經理涉藏槍及390發子彈　上訴得直獲減刑至監禁5年

你可能感興趣

【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行
今日 17:33
【電動小巴】信興研發電動小巴「滿客」最高續航100公里　最快今年12月試行
【養老白皮書】中銀人壽料2024年本港老年人口佔21%　35至50歲為規劃退休黃金期
今日 18:00
【養老白皮書】中銀人壽料2024年本港老年人口佔21%　35至50歲為規劃退休黃金期
【上訴得直】銀行經理涉藏槍及390發子彈　上訴得直獲減刑至監禁5年
今日 18:12
【上訴得直】銀行經理涉藏槍及390發子彈　上訴得直獲減刑至監禁5年
國安法 法官 選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光
13:26 2023/08/07
【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光