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【猴痘】再新增兩宗猴痘確診個案　累計共26宗

社會 18:24 2023/08/08

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衞生防護中心今日（8日）公布，正調查兩宗猴痘確診個案，兩人均於潛伏期內曾在香港分別有高風險接觸，並沒有接種猴痘疫苗。

首宗個案涉及一名過往健康良好的57歲男病人。他於7月27日開始出現皮疹，並於8月4日出現淋巴結腫大，同日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

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第二宗個案涉及一名有長期病患的47歲男病人。他7月30日出現局部皮膚潰瘍，並於8月2日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。
 
初步調查顯示，兩名病人均於潛伏期內曾在香港分別有高風險接觸。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

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責任編輯：陳展棋 

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