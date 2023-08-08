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【瀟灑】鄧小巧新歌日本拍MV　40度暴曬六個鐘幾乎中暑

娛樂 18:35 2023/08/08

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鄧小巧新歌日本拍MV。

正式加盟英皇娛樂的鄧小巧今日（8日）推出全新歌曲《瀟灑》，作曲由小巧及T-Ma主理、填詞由小巧親自操刀，MV遠赴日本，跨越東京都、千葉縣及川崎縣取景。

「瀟灑」的概念源於「意念創造實相」這個賽斯心法，小巧表示這是描述一種生活狀態。

「人生好同壞睇你觀點與角度點睇，我覺得無論幾壞，甚至乎幾好，心態點樣去面對人生係好重要，我覺得『瀟灑』係一個幾好嘅狀態，你可以好care free、好無拘無束，可以好自在地去接受你人生嘅變化。」

跨越東京都、千葉縣及川崎縣取景。

久違了唱作，小巧坦言對歌曲沒有期望，創作時仍未與新公司接觸，只是單純想繼續唱歌、想到寫甚麼題材、甚麼類型音樂便寫下來。「係一個好純粹嘅出發點，我覺得首歌要去到一個乜嘢嘅位置，就由佢『瀟灑』咁去啦。」

由有公司到自組公司到「放悠長假期」再簽新公司，小巧現在是突然重拾工作mode，而且每件事都加上了「deadline」。「新公司每個部門有自己deadline，我自己又有，所以要配合各樣嘅宣傳、製作，咁就有deadline。」

獲公司揼本飛到日本拍MV，小巧笑言這就是有公司跟沒公司最大分別，「多謝公司，係呀日本啲嘢好好食，ありがとう（arigato）！」

MV方面，小巧留意到年輕MV導演Elaine，於是透過IG聯繫，希望她能執導，卻發現Elaine已因工作關係移居東京，原來Elaine一直很喜歡小巧的音樂，二人一拍即合，她提議小巧飛到日本為她拍攝MV，日本之旅應運而生。

小巧大談兩地工作分別，「日本人禮貌做得好足，香港係冇咁多『唔該晒唔該晒，係。』如果香港係一，日本係一百！」

由於拍攝期間日本正值受到熱浪浸襲，體感超過四十度。暴露在烈日下，從沙灘走到火車站，再到海邊碼頭，六小時的暴曬令小巧差點中暑。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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