【跨境交通】高鐵地鐵化有期　下周一起可有條件改票3次

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港鐵公司今天（8日）宣佈，由8月14日（星期一）起，為往返香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行即日變更車次安排」(靈活行)，往返兩個車站的乘客如欲更改車次，可於原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，直接使用「靈活行」免費改乘同日指定車次最多三次。

相比現時乘客只能在截至列車開出45分鐘為止，享有一次免費改票機會，「靈活行」提供額外的便捷，讓往返福田乘客可額外改票3次，令行程更具彈性。

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乘客利用「靈活行」改乘的車次，需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田為中途站的車次。

乘客可透過12306網站或手機應用程式直接進入「靈活行」改乘介面，或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位，以及位於B3層離港大堂的「靈活行」 自助機辦理手續。

在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。 完成簡單更改車次的步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位或「無預留座位」，而已辦理「靈活行」的車票，均不能退票。

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記者：陳梓蔚