【美食展】場內多款優惠產品低至$1　焦點：安記玩遊戲送800罐即食鮑魚

▲ 安記玩遊戲送800罐即食鮑魚。( 曾耀輝攝)

貿發局美食博覽（美食展）在2023年8月17至21日一連5日舉行，場內推出多款優惠產品，低至$1。焦點包括：

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安記$1玩遊戲贏即食鮑魚：

優惠只限在首日頭9位在場外排隊購票進場的參觀人士，公司將會於當天在會場外排隊進場處派籌，獲証的人會分為3隊 ，每3人一隊．每隊派1名隊員在波波池尋找鮑魚吉罐 ，另一名參加者作為橋樑，傳遞鮑魚吉罐給第3名隊友 ，將鮑魚吉罐貼在活動板上．並最快時間完成50字樣，勝出組別即獲得500罐即食飽魚，其他組別即獲得150罐即食鮑魚，合共送出800罐即食鮑魚系列，總值$36,000。

鮑魚王$1元加購即食鮑魚：

凡買任何產品，即可以$1換購「精裝紅燒鮑魚」一罐，每人限換一次，每日限量30份。

合泰海產：

1元迷你佛跳牆，每日限首10位。

天饌：

1元澳洲直送完梳大鮑翅、龍蝦金湯脆米/金湯素翅，每日各限量10包，前者首日加碼30包

新紀元卵：

辦「好卵有運大抽獎」，有機會可獲價值逾38萬的Honda7人車一部、價值兩萬元的香港東京來回雙人機票禮券，以及PS5遊戲機等

紹香園：

每日下午3時推出5元搶購肉鬆夏威夷堅果塔

出前一丁3款福袋：

滋味福袋套裝：會場推廣價每套HK$100

福袋包括北海道小麥粉系列包装麵、棒丁麵、棒烏冬、香甜可口的日清穀物麥片等等。套裝包含出前一丁雨用手挽袋 1個、速乾毛巾1條及日清食品推介產品共11件：

出前一丁北海道小麥粉麻油味即食麵（單包裝）1包

出前一丁北海道小麥粉豬骨湯味即食麵（單包裝）1包

出前一丁北海道小麥粉黑蒜油豬骨湯味即食麵（單包裝）1包

出前一丁北海道小麥粉麻辣鍋味即食麵（單包裝）1包

出前一丁棒烏冬鰹魚湯味烏冬 1包

出前一丁棒丁麵豬骨濃湯味 1包

出前一丁豬骨濃湯味即食麵（碗麵）附加日式高菜 1個

出前一丁微辣牛肉味即食麵（碗麵）1個

福 芝士辣雞味即食麵（單包裝）1包

日清果物豐盛草莓麥片40克 1包

KAGOME野菜生活100甘筍混合汁200毫升 1支

合味道滋味福袋套裝 - 會場推廣價每套HK$120

福袋內有3款全新推出的合味道日本風味系列杯麵、2款合味道大杯泡菜鍋味系列及非油炸的拉王包裝麵等日清人氣產品，附上合味道高級版杯麵毛公仔袋一個(共三個款式，款式隨機送出）。套裝包含合味道單肩網袋 1個、合味道高級版杯麵毛公仔袋（款式隨機）1個及日清食品推介產品共7件：

合味道高級版鮮蝦味即食麵（杯麵）1個

合味道高級版海鮮味即食麵（杯麵）1個

合味道高級版咖喱味即食麵（杯麵）1個

合味道大杯泡菜豚肉鍋味即食麵（杯麵）1個

合味道大杯泡菜海鮮鍋味即食麵（杯麵）1個

日清拉王醬油味即食麵（非油炸）（5包装） 1包

日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片（25克）1包

U.F.0.日式炒麵滋味套裝 -會場推廣價每套只需HK$50

套裝包含日清和風午餐袋 1個及日清食品推介產品共4件：

日清U.F0.炒麵日式醬汁味即食麵（單包裝）2包

日清U.F.O.炒麵辣味噌味即食麵(單包裝）1包

丘比沙律醬減半脂肪150克1支

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記者：陳麗娜