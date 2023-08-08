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【輪候公屋】為排公屋18年不敢做長工 46歲單身港男住劏房拮据呻：浪費青春

親子 18:58 2023/08/08

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有一名46歲港男，為咗排一人公屋單位竟然18年唔敢做長工過住「月光族」的生活。

公屋難求輪候時間又長，單身者申請公屋就更加困難！有46歲港男日前在社交平台發文，自嘲太天真，他在05年開始申請1人公屋單位，過去18年來，為了符合公屋入息審查不敢做長工，只好居住劏房，經濟極為拮据，他呻爆人生快半百，為了等公屋浪費青春！

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該名46歲港男近日在Facebook群組的「公屋討論區」發帖，分享自己為輪候公屋的「天真18年」，他稱，自己於2005年申請1人公屋單位，至今已達18年，累積了388分，距離符合安排詳細資格審查的分數還差40分（423分），他估計自己還需要至少3至4年時間才能達標，令他感到非常沮喪。

自嘲快半百的他，為怕入息審查爆額，過去18年來，他只能夠做兼職過著「月光族」的生活，

我而家46歲，劏房5千幾蚊租金，每月收入淨夠交租食飯，係呢十幾年間，長工唔敢做，怕突然入息審查，回想太天真！咁就浪費曬我嘅青春 ！

他又指，現在放棄不申請又感可惜，惟有上網索取網民意見，而網民認為樓主不應放棄輪候，也應該找出現金的職業，「其實點解唔返出現金工，好多人都係咁」、「人工高，房處會取消資格，人工底又過的辛苦 ，如果有現金收入，咁就唔會為咗間屋過得咁淒涼」、「好多為咗等屋，真係找出現金工，但都係好辛苦」、「其實有時間計到，差唔多時間先做靚條數咪得囉！其實都可以搵長工」，有網民則認為樓主唔爭氣，「如果閣下係正常人，但用18年返part time嘅時間嚟等18年以上嘅公屋，咁我會覺得你好XX」、「 派左no給你之後，可以去揾錢了，使鬼做pt，晒左18年青春」、「非常愕然和驚訝，你28歲開始為了公屋長期低收入」、「唔明點解長工唔敢做,你好高薪咩」。

點撃下圖，睇更多留言：

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今年首季「非長者一人申請」450人上樓

根據房屋委員會資料，截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，約有133,100宗一般公屋申請，以及約96,900宗配額及計分制下的非長者一人申請，共有230,000宗申請。今年第一季編配入住公屋的一般申請約2,300宗，其中「非長者一人申請」佔約450宗。

在「配額及計分制」下，非長者一人申請者根據以下準則計分：

  • 按其成功登記公屋申請時的年齡計算。在計分制下，18歲申請者將獲0分，19歲獲9分，20歲獲18分，每一歲加9分，如此類推，直至59歲獲369分為止
  • 年屆45歲時，可獲一次性額外分數60分
  • 如現居於公屋單位，包括房協轄下的出租單位，會被扣30分
  • 在登記申請後多等一個月可多得1分

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責任編輯︰王明芳

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