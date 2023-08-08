【世界運動會】港澳辦譴責反中亂港份子藉機生事　陳國基：亂港勢力死心不息

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國務院港澳辦發言人今日作出嚴厲譴責，指在加拿大舉行的世界警察和消防員運動會期間，一小撮反中亂港份子藉機生事，妄圖滋擾香港紀律部隊代表團參賽，肆意進行政治炒作。

發言人續稱，有人喪心病狂抹黑攻擊香港紀律部隊，恰恰證明紀律部隊是反中亂港份子從事罪惡活動的強大剋星，也正暴露出他們的恐慌畏懼。

發言人最後強調，中央政府對香港特區紀律部隊充分信任、充分肯定，堅定支持香港特區紀律部隊依法履行職責。

陳國基：賽事期間有人拍攝運動員容貌

政務司司長陳國基今日出席活動時亦批評，別有用心人士或組織，在賽事期間、加拿大機場、街道及會場外舉標語，追蹤及拍攝運動員容貌，反對警員入境加拿大。他認為有關人士將體壇盛事政治化污名化，令人憤慨。

陳國基稱，事件再次證明一些亂港勢力，仍然死心不息，趁機作亂，詆毀並且挑釁香港紀律部隊，肆意抹黑攻擊香港，企圖破壞香港國際形象乃至繁榮穩定。

中聯辦：企圖貶損香港警隊形象

中聯辦和駐港國安公署發言人亦強烈譴責海外亂港勢力對參賽香港警務人員的惡意挑釁和無理攻擊。

中聯辦發言人強調，體育運動應跨越政治和意識形態的藩籬，傳遞和平與友誼，但一些竄逃海外的反中亂港分子、部分美西方政客和反華組織，卻在香港特區紀律部隊代表團參賽期間惡意挑釁攻擊，企圖貶損香港警隊形象

駐港國安公署發言人則稱，會密切關注海內外反中亂港分子動向，駐港國安公署會堅定支持以警隊為代表的香港紀律部隊捍衛自身榮譽和尊嚴。

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記者：戴朗希