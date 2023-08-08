本地說唱歌手Heyo和Triple G以肚餓聲為靈感作曲　與宣明會攜手為飢餓兒童發聲

▲ 《同理體》MV

曾演出電影《狂舞派》系列並獲香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」提名，與台灣金馬影展「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」提名的本地說唱歌手Heyo（霍嘉豪），近日聯同試當真旗下音樂廠牌Demo Records的說唱歌手Triple G，為宣明會分別創作了兩首關注全球飢餓及本地兒童營養不均情況的歌曲。

兩位rapper為令大眾更能感受飢餓之苦，更將專誠收集到不同階層的肚餓聲音作為混音材料，配上相關歌詞，希望能引起共鳴。

Heyo指出命運共同體

Heyo直言透過今次創作，了解到更多世界飢餓和小朋友營養不良的問題，而作品名為《同理體》，寓意所有人其實都是命運共同體：「我試過最肚餓的經驗通常是演出前忙著綵排，又或者為了演出有最好狀態都會空著肚子，但世界上很多人是被逼飢餓的。作曲時想帶出一個訊息：如果我們有同理心，願意互相幫助，定必影響到地球村另一邊。我們活在同一時代，為何一邊富裕，另一邊貧窮？萬物環環相扣，互相影響，例如氣候問題，一邊不停用能源，另一邊就無機會用能源。」

歌詞中由外賣消費，講到商場開大冷氣，再到戰爭貧困、天災瘟疫、缺糧饑荒等情況，宏觀地去解構飢餓兒童問題，「希望大家可以為未來做多一點，或多多支持宣明會的工作，讓多點小朋友無須挨餓。」

《同理體》的MV內，加插不少世界各地戰爭天災的影像，加強期待大家作出反思的效果。

▲ 《同理體》MV加插不少世界各地戰爭天災的影像。

Triple G唱出飢餓心聲

至於Triple G則代入香港基層兒童的心情，創作出第一人稱角度的《轆轆》：「小時候不知為甚麼，鍾意肚餓時故意不出聲，就算屋企人問都話無事，直到有次在屋企差一點餓到暈低，之後就不敢了。」

所以，今次Triple G選擇為飢餓兒童發聲，肚餓就要說出來：「第一次寫歌前做這麼多資訊搜集，原來好多香港小朋友和青少年都經常吃不飽，有些就算吃得飽都可能營養不均，例如他們有些是天天只吃即食麵，所以寫了代表飢腸轆轆的《轆轆》，想鼓勵大家主動做更多，去關心及改善現狀。」

▲ Triple G代入香港基層兒童的心情創作出《轆轆》。

Triple G創作時想像自己住在一個小空間中，每天面對吃不飽的困境：「但整件事不想太灰，所以最後都帶出個希望，鼓勵面對同樣情況的小朋友和青少年，即使現時環境條件不好，都不可以放棄夢想：『要dream big 即使只係身處一個平方』。」

《轆轆》MV以黑白為主調，小朋友演員住在小小劏房，閒時在街上流連經過兩餸飯店、燒臘舖、水果檔，但只可回到劏房吃白麵包或即食麵，最終Triple G為他送上蘋果，世界終於變回彩色，象徵每個人只要多行一步，都可以為飢餓兒童帶來改變。

慈善義賣籌款

為讓更多人聽見飢餓，宣明會更聯同Heyo和Triple G推出兩款限量版Soundwave Tee，掃描Soundwave Tee上的聲波二維碼，即可聽到所屬音樂人的歌曲。

▲ 宣明會更聯同Heyo和Triple G推出兩款限量版Soundwave Tee。

Soundwave Tee由本地品牌Determinant贊助製作，慈善義賣價為每件399元，備有加細碼至加大碼，並附送鋁製食物盒，希望大家日後使用時，也會想起飢餓的聲音，願意與宣明會一起繼續為應對氣候變化和糧食危機出一分力。

由8月11日起，Soundwave Tee陸續於以下合作伙伴的指定店舖進行義賣，籌得善款扣除開支後支援全球糧食危機，幫助飢餓及營養不均的兒童及其家人。

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