【治療方案】威院2019年起成立內外科「heart team」 跨部門決定重症冠心病病人治療方案

▲ 威院內科及外科組成「heart team」治療團隊，跟進重症冠心病病人病情。(醫管局提供)

重症冠心病的病人除了主動脈血管出現堵塞，三條供應血液的血管亦會出現明顯收窄情況，可能會出現心臟停頓、心絞痛等問題，患者需要由醫療團隊決定進行通波仔、或心臟搭橋手術。威爾斯親王醫院每年接收100名這類病人，佔所有冠心病患者10-15%，而近年患者的數目增加。

威院於2019起成立「重症冠心病多元治療團隊」，由200名醫生、護士及專職人員組成，包括外科及內科醫生。患者進行心血管造影掃瞄後，一旦確診嚴重冠心病，有別於過往由負責心導管檢查的醫生決定後續跟進及轉介，會由內科及內科組成的「heart team」討論治療方案，並共同向病人及家屬解釋可供治療的方案選項。

威爾斯親王醫院外科顧問醫生郭慧婷指，以往收治病人後，由負責心導管檢查的醫生，決定是否能「通波仔」，抑或需進一步進行搭橋。不過有時轉介至心胸外科醫生的時候，再發現病人情況目前不適合做手術，需要「發還重審」到通波仔的部門，當中考慮的過程單向。「heart team」透過多團隊的合作討論，程序可以縮短及簡化，為病人得到最佳的治療效果。

內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健則表示，以往外科及內科的部門「大纜都扯唁埋」，過往外地有專科出現對立的例子，不過團隊希望從病人的角度出發，因此於2019年起開展計劃，設立團隊合作的規範，溝通並商量治療方法。

團隊，成立「heart team」後，病人30天內的死亡率由4%減少至2.4%，病人留院至手術完成的日數由12日減至9日，整體留院日數由16日減至10日。另外，部分病人由於中風、感染及多重器官衰竭等等，需要先解決問題才接受手術，這類病人接受預約手術的日數亦由160日減至84日。

近年冠心病的發病數字愈來愈高。團隊指，重症冠心病的需求將增加，有需要擴展服務。而威院將會於新擴建的大樓推廣項目樓層的概念，由不同專科的進行合作治療病人，希望團隊合作的模式可以為日後發展打好基礎。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋