陳慧琳睽違7年澳門再開個唱　歌舞天后Kelly重投音樂事業

▲ 陳慧琳與Cityline Marcus Lam（左一）、小金鹿娛樂Sam（左二）、蕭氏機構蕭先生（右二）及銀河娛樂集團娛樂統籌高級副總裁姜力鐸同啟動《陳慧琳 Season 2 演唱會澳門站》。

闊別樂壇多年，歌舞天后陳慧琳（Kelly）在今日（8月8日）於銀河國際會議中心舉行新聞發布會，宣布將於今年9月30日及10月1日再重到澳門，選址全澳最新最大的銀河綜藝館作為首站，舉行一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會澳門站》。這次也是陳慧琳自2016年後，相隔7年再次開個人巡迴演唱會。

陳慧琳今年狀態大勇，不僅先後推出《風眼》、《我的親人》、《談情的價值》及《烈愛成灰》4首單曲，且與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲《The day when we fall in love》，再次進軍日本市場。

推出全歌《Season 2》

對於今次演唱會的製作，陳慧琳也高度講究，除宣傳海報吸睛，演唱會的金鑽製作班底亦足見誠意，包括御用音樂總監Mark Lui及舞蹈總監Sunny Wong這合作無間的陣容。

這次演唱會以「Season 2」命名，其實是壓軸登場的全新單曲《Season 2》的歌名，此曲由名填詞人黃偉文創作，意味着陳慧琳再次投入音樂事業。

info

《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》

日期： 9月30日至10月1日

時間： 晚上8點

地點： 銀河綜藝館

票價：$1380/$1080/$780/$580/$380

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