陳慧琳睽違7年澳門再開個唱　歌舞天后Kelly重投音樂事業

▲ 陳慧琳與Cityline Marcus Lam(左一)、小金鹿娛樂Sam(左二)、蕭氏機構蕭先生(右二)及銀河娛樂集團娛樂統籌高級副總裁姜力鐸同啟動《陳慧琳 Season 2 演唱會澳門站》。

闊別樂壇多年,歌舞天后陳慧琳(Kelly)在今日(8月8日)於銀河國際會議中心舉行新聞發布會,宣布將於今年9月30日及10月1日再重到澳門,選址全澳最新最大的銀河綜藝館作為首站,舉行一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會澳門站》。這次也是陳慧琳自2016年後,相隔7年再次開個人巡迴演唱會。

陳慧琳今年狀態大勇,不僅先後推出《風眼》、《我的親人》、《談情的價值》及《烈愛成灰》4首單曲,且與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲《The day when we fall in love》,再次進軍日本市場。

推出全歌《Season 2》

對於今次演唱會的製作,陳慧琳也高度講究,除宣傳海報吸睛,演唱會的金鑽製作班底亦足見誠意,包括御用音樂總監Mark Lui及舞蹈總監Sunny Wong這合作無間的陣容。

這次演唱會以「Season 2」命名,其實是壓軸登場的全新單曲《Season 2》的歌名,此曲由名填詞人黃偉文創作,意味着陳慧琳再次投入音樂事業。

info

《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》

日期: 9月30日至10月1日

時間: 晚上8點

地點: 銀河綜藝館

票價:$1380/$1080/$780/$580/$380

最新影片推介:關嘉敏專訪