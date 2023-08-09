【移居印尼】一家五口移居峇里島公開住屋費　買地起2棟別墅只需$100萬

▲ 英國一對夫妻公開移居峇里島後的住屋費用。

印尼峇里島是著名度假勝地，有人甚至索性移居當地，每天享受大自然景色。英國一對夫婦最近帶同3名子女舉家移居印尼峇里島，他們公開當地的住宿費用，先以每月約$1,650租住房大屋，再花約100萬購入一幅地皮，現正興建兩棟別墅，讓一家人有個安樂窩好好享受大自然。

據英國《每日郵報》報道，現年36歲的Matt Dearing與35歲Carlie Donnelley分別任職木工和美容師，與3名分別7歲、4歲及1歲的子女原居於英國曼徹斯特，Matt的工作繁忙、競爭大，有時每星期做足7天、每天10小時，他不再想過這樣的職場生活，並希望「財務自由」，最重要是想有更多時間陪伴3子女。

以前我每天的親子時間，只有子女睡前1小時……

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$1650月租3房大屋

兩夫妻去年把心一橫以36.5萬英鎊（約363萬港元）賣掉其3房大屋，於11月預訂了單程機票，前往峇里島烏布（Ubud）定居，當時所有親戚都認為他們瘋了。今年3月，兩夫妻在峇里島看中一個三房大屋，每年租金僅2,000英鎊（約19.9萬港元），即平均月租只需約1,650港元。

▲ 一家五口很快適應峇里島的生活。（網上圖片）

其後兩人以10萬英鎊（約100萬港元）購入附近一塊1,200平方米的土地，現正建造兩棟4房或5房別墅，樓價比起在英國支付的費用節省高達23.6萬英鎊（約234萬港元）。

孩子棄電子產品多外出玩耍

妻子Carlie稱至今搬到峇里島5個月，沒有遇到任何問題，每天的生活輕鬆、積極，孩子們已適應了新生活，「全家人在8星期前一起探索島嶼，並享受其中。」在峇里島的孩子總是在外面玩耍，包括放風箏、踢足球、在球場上奔跑等，Carlie現在較放心讓孩子出街玩，「我在這裡感覺很舒服，新環境的寧靜是她讓孩子們玩耍的動力，這是我住在曼徹斯特很少容許的。」

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他形容當地人友善有禮、互相尊重，鄰里關係好，小孩也很享受校園生活。目前他覺得自己移居的決定正確，「世界很大，人生苦短，我討厭孩子只留在家裡對著電腦熒幕。」

不過，Matt表示移居峇里島也有一個缺點，就是外出時沒有網絡。他們亦很掛念家人，「希望能夠讓家人飛來這裡，我們並計劃每2至3個月返回英國探親一次。」

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責任編輯︰王明芳