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【JUPAS放榜】德望女狀元轉軚留港讀醫　有利日後留港工作

社會 23:01 2023/08/08

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德望女狀元鄭苡晴由計劃赴英國升學，改為留港修讀港大醫科課程。（資料圖片）

大學聯招明日（9日）放榜，4名應屆文憑試狀元之中，3人均表示計劃修讀醫科課程。其中德望學校女狀元鄭苡晴向本報表示，由早前計劃赴英國升學，改為留港入讀香港大學醫科課程，認為有利於日後留港工作。

上月文憑試放榜日，鄭苡晴已表示手握外國大學入場券，獲兩間大學有條件取錄，直至聯招放榜前夕才轉軚。她表示，主要考慮到英國公營醫療系統資源較為不足，工作亦較辛苦，故計劃日後留港工作，環境較熟悉，工作壓力亦較少，且留港讀醫較有人脈優勢，能夠與一同修讀6年醫科課程的同學，到醫院進行實習、工作，最終決定入讀港大醫科。

她續說，希望在港大醫科課程第3年的「增潤年」，到海外修讀醫科相關的研究碩士，並相信在修畢首兩年臨床前課程後，會有特別感興趣的範疇，盼屆時再深入了解如何進行醫學研究；同時希望藉此體驗到外國讀書的生活，如到英國、美國、或加拿大等國家交流。

另外，她更表示希望入住位於沙宣道宿舍，以方便上學，但仍需待新生註冊日參觀各舍堂後再作決定，她展望第1年大學課程以書本內容（Lecture）為主，相信能夠應付學業，平衡宿舍生活及學業。

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記者：梁凱婷

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