【JUPAS放榜】超級女狀元古冰心讀醫　冀上莊住hall繼續發展唱歌興趣

▲ 就讀聖保羅男女中學的「超級狀元」古冰心（左）擬修讀港大醫科，同校狀元藍仲宏（右）則會赴英國升學。（資料圖片）

大學聯招明日（9日）放榜，本年3名文憑試狀元計劃修讀醫科課程，港大佔2人，其中就讀聖保羅男女中學的「超級狀元」古冰心亦計劃修讀港大醫科課程，冀入學後「上莊」、「住Hall」，並繼續發展唱歌興趣，但表示會以學業為重，視乎入學後情況再作決定。

文憑試放榜後，古冰心曾以狀元身份接受電台訪問，大展歌喉，獲網民盛讚。古冰心向本報表示，升讀大學後希望繼續發展自己的興趣。若時間許可，她會繼續上載歌唱影片到個人社交媒體；同時希望加入港大粵語辯論隊，或出外組隊參加比賽。

即將成為醫科生，學業繁重，但她仍計劃入讀港大後「上莊」，其中對港大及中大醫學生合辦的「Medical Outreachers（醫心）」、香港亞洲醫學生學生會的性質甚感興趣，不但能夠認識更多朋友，更能了解其他大學的文化。她亦期望擁有特別的宿舍生活，希望入住新落成的黃竹坑學生宿舍，原因是該宿舍的設施較新，亦沒有濃厚的舍堂文化，無須對舍堂有太多承諾（commitment）、貢獻，因此不會有太大壓力。

不過，她表示深明醫科課程繁重，「始終醫生須為病人負責」，須認真讀書，不可敷衍了事，因此表示日後會以學業為重，在空閒時間再完成自己想做的事，視乎入學後的情況、實際工作量，再決定刪減多少項活動。

另外，古冰心期望善用增潤年修讀碩士課程，形容「未獲學士學位，已獲碩士學位」十分特別，吸引她報讀港大醫科課程，因此希望把握學校提供的難得機會，獲得有關特別經驗，做自己想做的事，並不希望修讀5年制課程，提早畢業。

至於同校另一名超級男狀元藍仲宏，早前表示已取消聯招申請，將赴英國劍橋大學入讀自然科學課程。

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記者：梁凱婷