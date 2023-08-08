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【人事變動】李慧琼正式宣佈不尋求連任民建聯主席

政治 21:02 2023/08/08

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李慧琼。（經濟日報資料圖片）

民建聯執委會換屆選舉即將開始，民建聯主席李慧琼今晚在在社交平台表示，已在執委會正式宣佈不尋求連任該黨主席一職。

李慧琼表示，民建聯執委會換屆選舉即將開始，她的工作亦相應增加，個人有限時間及能力，實在開始令本人意識到對黨未來發展及工作未必有利，經再三考慮，决定今年不尋求出選及擔當民建聯黨主席一職，而亦樂見黨內人才濟濟精英輩出，未來之主席必能更有效有為。

她稱，自2015年至今，當了8年民建聯主席，期間獲益良多，現樂見黨在國家及全港市民愛護及支持下得到令人欣喜鼓舞的發展及壯大，會員已超五萬。民建聯一直積極投入「一國兩制」的實踐，推動特區政府改善民生，在過去三年世紀疫情中，民建聯成員英勇無懼、積極主動的投入及配合特區政府及全港市民的抗疫中，發揮了其角色及歷史使命。她深以感恩及榮幸於此歷史時刻參與其中。

李慧琼現時身負5大要職，包括九龍城區議員、九龍中立法會議員、立法會內務委員會主席、民建聯主席、全國人大常委。她早前曾表明，自己參與區議會工作超過20年，不打算再參選新一屆區議會。

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責任編輯：區綽彥

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