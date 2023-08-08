【創新學習】 都大推英語學習應用程式　 以聊天機械人等科技促進學習成效

▲ 都大開發英語學習應用程式，運用科技促進教與學成效。(都市大學提供)

都會大學最近獲優質教育基金撥款2,310萬港元，將現有的《Open English》中小學英語教科書系列，轉化為多媒體，以及具創新科技元素的應用程式，利用視頻、動畫、遊戲、虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）及聊天機械人（Chatbots）等多媒體及互動科技，推動混合教學和自主學習，既配合善用科技提升學與教成效的全球趨勢，亦可望解決香港學生在課外學習英文時缺乏支援的難題。

計劃將於今年9月開展，為期三年。計劃開發的應用程式的功能包括：利用VR及AR技術提供沉浸式體驗，以助學生更容易理解學習內容；設有內置朗讀模組和聊天機械人，為社交技巧較弱以至有特殊教育需要的學生，提供更多練習機會，從而提升他們講英文的信心。

邀十多間學校作為種子學校 多達36,000名中小學生受惠

都大目前已邀得十多間學校作為種子學校，包括：東華三院陳兆民中學、中華基督教會方潤華中學、嶺南鍾榮光博士紀念中學、新界喇沙中學等學校。多媒體和互動應用程式預計正式推出後，將有多達36,000名中小學生及1,200名老師受惠，其後將透過研討會、博覽會及不同網上平台，全方位向全港師生及家長推廣這個程式。

統籌計劃的都大副校長（研究及學生發展）郭予光表示，混合式學習的趨勢和潮流下，都大開發多媒體和互動應用程式的目標，是為學生提供更靈活有趣和個性化的英語學習體驗，同時幫助教師掌握學生的學習進度和需求，提升教與學的成效。

他續指，有別於傳統以課本為主導的教學模式，並考慮到年青人使用應用程式的習慣，這應用程式將加入大量多媒體和科技元素，為學生建構一個充滿活力的網上英語學習環境，以提升他們的學習動機。

設學習管理系統 監察學生學習進度

教與學發展總監曾婉媚則表示，應用程式的其中一大特點，是支援學習工具互操作性（Learning Tools Interoperability），創建學生學習檔案，並導入學習管理系統（Learning Management System），讓教師可通過這管理系統上的儀表板（Dashboard）監察學生的學習進度，更可自由創建、編輯和導入題庫，因應學生程度修訂內容，並與其他教師互相分享教材。

都大早於2016年，在教育局及香港賽馬會慈善信託基金的支持下，開展《香港開放教科書》計劃，其中兼具紙本書及電子版本的《Open English》教科書系列，獲教育局列入中小學適用書目表，版權屬開放性質，教師可自行選取合適課題為校本課程，也為學生免費提供英語教學資源。

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責任編輯：陳展棋