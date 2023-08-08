【改善交通】啟德郵輪碼頭明起設22R特別巴士　另向的士派50元石油氣現金券

▲ 啟德郵輪碼頭。(資料圖片)

郵輪旅客到港後在啟德郵輪碼頭交通遇上不便，政府實施多項改善措施疏導抵港旅客。政府指，為加強協調統籌，改善啟德郵輪碼頭的交通接駁，政務司副司長卓永興今日(8日)主持跨部門會議，與文化體育及旅遊局、運輸及物流局、旅遊事務署、運輸署、香港旅遊發展局和啟德郵輪碼頭營運商就明日（9日）及日後郵輪停泊啟德郵輪碼頭的交通接駁問題，商討改善措施。



會議決定由明日起，在郵輪靠岸期間在啟德郵輪碼頭實施以下措施疏導乘客：

（一）就公共巴士服務而言，運輸署會安排一條特別巴士路線22R，提供免費服務來往郵輪碼頭及啟德港鐵站。巴士路線22R明天將於上午9時15分至11時45分由啟德郵輪碼頭開往啟德港鐵站，並於下午3時至5時半由啟德港鐵站開往啟德郵輪碼頭。明天的特別巴士服務足以應付約2,100人次。

（二）增設3條免費穿梭巴士路線服務，接駁郵輪碼頭及熱門旅遊地點，包括尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站；金鐘港鐵站及花園道纜車總站；以及旺角染布房街。明天的穿梭巴士服務足以應付約500人次。

（三）為使的士業界能進一步得悉郵輪碼頭實時的士需求情況，碼頭營運商會透過與的士業界設立的即時通訊平台，更緊密地向的士業界發放信息，包括乘客上岸時間及實時候車情況。旅遊事務署及運輸署亦會透過該即時通訊平台密切留意的士需求及供應情況。

（四）為加強碼頭的士載客服務，碼頭營運商會在郵輪乘客落船期間向每部到達啟德郵輪碼頭載客之的士派發$50石油氣現金券，以期向的士司機提供誘因。當預計輪候的士的人流將近清除，碼頭營運商會提早十分鐘透過上述與的士業界的即時通訊平台發放有關現金券的截止派發時間，避免有的士白走一趟。然而，在截止派發時間前抵達郵輪碼頭的的士，即使沒有搭客上車，仍可獲發石油氣現金券。

（五）碼頭營運商會透過郵輪公司，預先向旅客發放實用資訊，包括上述額外巴士服務和如何以手機應用程式安裝八達通，方便旅客乘車或消費。

政府發言人說：「旅遊事務署亦已向郵輪公司溝通並強調安排乘客分批落船的重要性。另外，為應付任何緊急情況，會上各部門和持份者已制訂有關緊急機制，便利郵輪乘客順暢地往返啟德郵輪碼頭。」

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