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【COLLAR成員】Ivy So粉絲以偶像名義行善　蘇雅琳粉絲派飯助基層

娛樂 12:34 2023/08/09

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COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）在8月4日22歲生日，她的一班粉絲以其名義組織「雅琳善行」行善，近日自發組織義工服務舉行兩次派飯活動，與180名基層長者及無家者分享愛。

第一場派飯活動於Ivy生日正日（8月4日）舉行，在尚善會的協助下，向100名土瓜灣區的長者送上愛心飯盒。另外，6名義工於剛過去的周日（8月6日）到訪深水埗，在地區小店「Egg Soldier」帶領下，接觸通洲街公園附近的無家者，並派發80個飯盒及支裝水。

【全日制COLLAR學院】COLLAR展開東京之旅　細膽Candy挑戰機動遊樂失控尖叫

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蘇蝦宣揚偶像愛心

參與活動的Eddie表示：「今次是我第一次接觸街友，讓我有機會了解他們的生活習慣，例如將物資放在特定位置，而非直接派到對方手上，原來可以令部分街友更有安全感。」

「Egg Soldier」蛋媽讚賞蘇蝦（Ivy So粉絲）的熱心：「事前跟得好足，活動當日又唔怕大汗淋漓，出錢又出力！」有多年派飯經驗的蛋媽表示，蘇蝦們的參與為活動增添充裕的人手，令活動更暢順。

活動發起人KC希望藉著偶像生日，舉行義工活動：「我們不單想偶像開心，更想學習Ivy的善良，為更多人帶來快樂。今次派飯可以將心意及物資帶給有需要的長者和街友，很有意義。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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