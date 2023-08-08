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【損聲譽校規】16名港大校董強烈反對增加條款　憂扼殺自由討論文化

社會 22:13 2023/08/08

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港大擬修改規程納入「損害大學聲譽」條款，16名港大校董表示強烈反對。（資料圖片）

香港大學早前提出建議修訂《香港大學規程》，將「損害大學聲譽」納入可由港大校長交給紀律委員會跟進召開聆訊的投訴，16名港大校董今（8日）向立法會相關委員會提交意見書，表示強烈反對增加相關條款，憂校方權力運用不當，將扼殺自由討論文化，並指校方未有在規程列明大學紀委會「學生小組」成員經由選舉產生，促校方解釋。

16名港大校董包括港大生及校友。意見書指，立法會在沒有特別充分理由下，不應輕易否決由大學主動提出對《大學條例》及《規程》的修訂建議，惟大學提出修訂建議應建基於恰當程序及充分討論。

意見書表明強烈反對增加「損害校譽條款」，作為紀委會召開聆訊的原因，直斥 港大提交立法會參考資源摘要的理據有欠妥當，強調學術自由和言論自由至關重要，舉例指大學應接受合理批評，但「該等批評可能被指導致大學名譽受損」，若相關條款權力若運用不當，將扼殺自由討論文化。

針對校方建議原本由港大學生會評議會委任的20人學生小組，改由教委會委任30名學生組成，意見書對此任命機制修訂表達有所保留，稱同意在學生會停運之下，改由選舉產生學生成員的原則恰當，但對於校方並無將此原則納入規程，僅在教委會通過的《紀律委員會組成程序》提及該選舉機制，表示難以理解，「換言之，教委會有權繞過立法會更改學生成員的任命方法」，促大學於立法會上解釋。

按現時機制，參與紀委會審理每宗案件的5名師生，是由教務長根據各小組名單「位次」委出。意見書表示反對校方擬刪去相關位次條文，要求校方明確界定任命原則，以免教務長為產生對某人不利結果，而行使不受約束的酌情權作出該等任命。

港大發言人今回覆表示，大學尊重校董和社會各界人士發表意見，修訂仍在審議中，校方不宜發表評論。立法會相關委員會上月底首度開會已議決不召開公聽會，只接納書面意見，當時提議召開公聽會的選委會界別議員謝偉俊指，今次修訂涉及本港一間最知名且歷史悠久的大學，建議秉承傳統讓公眾參與討論，又稱「若每件事均以書面進行，我們就不需要開會」，最終在2票贊成、3票反對及1票棄權下否決。該委員會將於本月23日再開會。

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記者：馮琪雅

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