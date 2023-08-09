【JUPAS放榜】4成聯招生獲派學位再創新高　3狀元留港讀醫港大佔2人

▲ 大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，今年近4成聯招生獲派8大或都會大學學士學位，再創歷屆新高。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，今年約15,819人獲派8大或都會大學學士學位，佔聯招生近4成，再創歷屆新高。4名應屆文憑試狀元之中，僅1人表明將入讀劍橋大學自然科學，其餘3人均決定留港讀醫，港大囊括2人，包括在放榜前夕才放棄負笈海外的德望學校女狀元，中大則取錄1名狀元。

近4成獲學士學位取錄 創歷屆文憑試新高

聯招「正式遴選結果」將於今晨9時網上揭盅，今年有39,948名考生參與大學聯招，在經歷9年下跌後，止跌回升425人、按年微升約1%。

大學聯招處已經第2年無公布獲派學士課程人數，僅披露有16,149名考生經聯招獲派學位；在扣除教大高級文憑課程預計330學額後，推算餘下約15,819人獲8間資助大學或都大學士學位課程取錄，佔聯招生39.6%，按年略升0.31個百分點；整體89.7%考生獲首3志願（Band A）課程取錄，上述兩個比例均創歷屆文憑試新高。另有3,692人獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）自資學士課程。

港大獨佔2名狀元 德望狀元擬日後留港工作

今年3名文憑試狀元留港升學，港大今年反超前中大，獨佔2名女狀元，校方今將率二人見記者。其中德望女狀元鄭苡晴原擬赴英讀醫，她昨向本報表示，主要考慮到英國公營醫療系統資源較為不足，工作亦較辛苦，計劃日後留港工作，環境較熟悉，工作壓力亦較少，且留港讀醫較有人脈優勢，最終決定入讀港大醫科，亦盼透過增潤年赴海外修讀研究碩士。

聖保羅男女中學「超級狀元」古冰心則維持計劃入讀港大醫科，並有意「上莊」及「住hall」，對醫科生組織及辯論隊等甚感興趣，並會繼續上載唱歌影片到社交媒體，發展興趣。2名女狀元均表示無意參加今年新推的「傑出醫科學人計劃」提早畢業。

皇仁狀元入中大環球醫學

皇仁書院超級狀元羅澤嘉則會入讀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程。中大指，該課程共取錄30人，已連續10年成為全港收生成績中位數最高分學科；中大整體取錄3,218名考生，並指全港成績最佳首100名尖子，逾半獲中大取錄。港大則公布取錄逾4成「全港Top 1%」考生。

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記者：馮琪雅、梁凱婷