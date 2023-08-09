【JUPAS放榜】港大循直接推薦計劃搶收4榜眼探花　盤點各大學收生分數最高課程

▲ 大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，今年逾1.5萬人獲派8大或都會大學學士學位，佔聯招生近4成，再創歷屆新高，多間大學率先公布收生人數及入學成績最佳課程等。

港大取錄逾4成「全港Top 1%」考生

香港大學發放新聞稿，公布透過聯招吸納多名尖子，包括2名在考獲7科5**的文憑試狀元，當中包括「超級狀元」，以及近半的6科5**「榜眼」和5科5**「探花」，各涉7人及14人，分別將入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」、「牙醫學士」、「理學士（言語及語言病理學)」、「文學士及法學士」、「科研專才啟導課程」及「理學士及法學士」等課程。

港大指，今年錄取逾4成共102名成績屬「全港Top 1%」考生，形容各聯招課程收生成績理想，商學院課程尤其突出，其中「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」課程，按港大「加分制」（即是5級或以上可獲加0.5至1.5分）換算，平均最佳6科成績為45.58分，是同類環球商業及管理課程及所有聯招商科課程之冠；港大亦指，全港考獲3科5**或以上、報讀法律相關課程的文憑試考生，全數入讀港大。

港大亦表示，今年透過學校直接推薦錄取計劃（SNDAS）錄取近百名學生，比去年多近2成，最終在文憑試最佳5科平均分達29.5分，其中4人的文憑試成績達「榜眼」、「探花」程度，在學術和非學術方面都是有傑出表現的學生。校方同時公布取錄了19名在田徑、羽毛球、籃球、劍擊、乒乓球、武術等運動項目表現優秀的運動員，上述考生的文憑試最佳5科平均分為30.4分，將入讀包括「工商管理學學士（商業分析)」、「牙醫學士」、「理學士（言語及語言病理學)」、「內外全科醫學士」、「理學士」等課程。 該校公布取錄96名本地非華語考生，人數為8大院校最多。

中大環球醫學收生中位數10年稱冠

中文大學公布取錄3,218名文憑試考生，當中超過99%為Band A考生（即是將課程放於聯招首3志願後獲取錄），包括來自皇仁書院的「超級狀元」羅澤嘉，將入讀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修）。雖然取錄狀元人數遜港大，中大指整體收生成績理想，以最佳5科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港100名尖子中，逾5成獲中大取錄，比例為全港院校中最高。若以最佳5科成績中位數計算，全港收生最高分的10個課程中，4個為中大課程，分別為醫學（環球醫學領袖培訓專修）、計量金融學及風險管理科學、醫學及環球商業學，其中狀元選擇的「醫學（環球醫學領袖培訓專修）」課程今年錄取共30名考生，中大指該課程自推出以來，已連續10年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

中大今年亦透過「多元卓越獎學金計劃」及「校長推薦計劃」分別取錄了16及102名新生；另有17人獲頒「運動員獎學金」，分別在田徑、越野賽、劍擊、空手道、游泳、羽毛球、籃球、手球、足球、網球、保齡球及排球有傑出表現，其中1人是港隊代表、14人是香港青年軍、另有2人為學界體育聯會精英。

科大環球商業管理課程分數最高 1超級榜眼入科大

科技大學亦公布取錄了1,761名聯招生，當中99%為Band A考生，包括1名考獲6科5**，加上數學科延伸部分M2同奪5**的「超級榜眼」。入讀科大考生最佳5科平均成績為5級，平均收生成績最佳學科為「環球商業管理」，共取錄20人，按「加分制」換算後，該課程收生最佳5科每科平均成績為7.6分。

理大物理治療、放射學收分較高

理工大學公布取錄了2,161名聯招生，其中逾93%為Band A考生，同樣以加分制計算，整體學生最佳5科平均分為24.6分，屬近3年新高，校方形容收生成績令人鼓舞，其中以「康復治療科學(榮譽)理學士組合課程 - 物理治療學(榮譽)理學士」課程收生成績最高，最佳5科平均分為34.5分，其次是「醫療化驗科學及放射學(榮譽)理學士組合課程 - 放射學(榮譽)理學士」課程，平均分33.6分；「康復治療科學(榮譽)理學士組合課程 - 職業治療學(榮譽)理學士」課程則是32.5分。理大同時透過「德藝計劃」（STARS）、「傑出運動員推薦計劃」（OSRS）及「校長推薦計劃」（SPN）等，合共取錄33名具特殊才華的學生。

近20名考生脫腳獲城大取錄

城市大學亦循聯招取錄約1,700人，近90%為Band A考生，並指早前聯招課程改選後，Band A申請城大課程數目上升近10%，今年有31名聯招生獲頒「城大香港精英奬學金」。城大亦表示，今年共有近20名聯招申請人，經彈性收生安排獲得取錄資格，即代表有關考生在其中1個文憑試核心科目成績低於相關課程入學要求1個級別。另有28人經校長推薦計劃獲城大取錄。

浸大中醫成績最佳 33人獲錄取

浸會大學表示，今年向逾1,160名聯招申請人發出取錄通知，當中逾88%為Band A考生，平均收生成績最佳課程為「中醫學學士及生物醫學理學士（榮譽），經聯招錄取了33人。

教大則指，今年透過聯招取錄約882名文憑試考生，數字與去年相若。

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記者：馮琪雅