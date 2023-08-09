【李玟離世】傳李玟丈夫Bruce申請調查愛妻死因　二家姐李思林以4字回應

▲ 傳Bruce申請調查Coco的死因。

一代樂壇天后李玟（Coco）喪禮於7月31日舉行，翌日進行大殮儀式，靈柩隨即移送歌連臣角火葬進行火化，Coco的親朋好友及各地歌迷送別時都哭成淚人，不捨Coco的離開。

有傳Coco的丈夫Bruce計畫申請調查Coco的死因，Coco的二家姐李思林（Nancy）也有作出回應。

Bruce申請調查Coco死因？

有指Bruce將申請對愛妻的死因進行調查，並會公開結果。

對於Coco的完整驗屍報告，李思林指約需4至6個月才完成。至於有傳Bruce申請對Coco的死因進行調查，李思林表示：「無可奉告」。

早前，李思林澄清妹妹的死因並非割脈，又指妹妹一直對感情很執着。

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Bruce回應指控

在8月1日，Bruce到哥連臣角火葬場送別Coco，火化儀式完成後，Bruce離開時場面十分混亂，大批粉絲湧上前指罵，他在保鑣護送上車，期間一直瑟縮的他回應了一句：「I love her whole life.」。

Bruce日前接受傳媒訪問，被問到遭Coco的歌迷怒斥他是「渣男」，Bruce指由於自己不懂得中文，故不知道粉絲罵他的內容，但也感覺這樣是不太好。

Bruce更稱：「I have 100 percent nothing to do with her death.」，即是指自己百分百與Coco的死無關。

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