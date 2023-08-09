【癌症殺手】50歲男腹脹發燒驚揭小腸斷開兩截　黏成囊狀腫瘤半年後癌逝

▲ 50歲男腹脹發燒驚揭小腸斷開兩截，黏成10cm囊狀腫瘤半年後癌逝。

身體出現異狀要及時就醫。台灣一名50歲男子因腹脹還伴隨發燒，於是前往醫院就醫。經醫生檢查發現，其小腸的位置有一個超過10cm的囊狀物。在醫生進行手術時，才驚見小腸竟已斷開兩截，中間融合成了囊狀腫瘤，確診罹患淋巴癌，最終半年後離世。

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台灣國泰醫院外科醫生蔡欣恬在節目《健康2.0》中分享案例，指該名50歲男患者求診時主訴腹部出現腫脹、不適，還伴隨著發燒的現象。於是醫生為他安排電腦斷層檢查，驚見他的肚子裡竟有一個超過10厘米大小的囊狀物。

醫生最初研判囊狀物位於小腸的位置，和病人商量後決定進行手術。手術切開後發現，男子的小腸斷開了兩段。醫生解釋，是腫瘤所導致小腸斷開了兩段，「那兩段又自己融合在一起」，才會病變成電腦斷層中看到的10cm囊狀物。

醫生在手術中把小腸切斷，再將囊狀物移除之後，重新縫合健康的位置。後續的化驗報告顯示，男子竟罹患淋巴癌，且預後非常不理想。該名男患者雖後續有接受化學治療，但最終可惜不敵病魔半年後癌逝。

而胃腸肝膽科醫生章振旺也提醒，若出現持續性的症狀，如腹部一直持續腫脹，可能是罹患癌症。如果患者出現體重減輕、小腸出血等症狀，做了胃鏡、大腸鏡等都顯示沒有問題，恐是小腸癌警訊。

6大淋巴癌先兆

中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授王紹明醫生接受TOPick訪問時表示，淋巴癌徵狀並不明顯，需經多個檢查及測試才能確認是否患上，而活組織檢查是唯一最真正的確診方法。

淋巴癌可分為「霍奇金氏淋巴癌」及「非霍奇金氏淋巴癌」，王紹明醫生受訪稱，臨床上9成病人都是非霍奇金氏。而要分類腫瘤可按生長及擴散速度，以及受影響的淋巴細胞種類來判斷，低毒性或慢性淋巴瘤症狀較少，至於高毒性或急性的淋巴瘤，症狀則比較嚴重。從過去20年數字顯示，淋巴癌患者仍以長者較多，整體數字緩慢上升，每年約有數個百分比升幅。

王紹明醫生指出，淋巴癌病徵並不明顯，除了長出不明淋巴結之外，無故發燒不退、大量出汗都可能是先兆：

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淋巴癌發病原因並不明顯，個別可能與某些病毒有關聯，暫未有方法可預防，而要及早察覺也不是易事。

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責任編輯：羅嘉欣