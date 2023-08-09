【Barbie芭比】整容逾70次成真人版Ken　因一事醒覺變性做Barbie盼遇真愛當人母

▲ 真人版Ken因一事決心變性做Barbie。

電影《Barbie芭比》勢如破竹，在全球掀起粉紅熱潮，不少人亦爭相模仿Barbie和Ken。38歲巴西男子艾維斯（Rodrigo Alves）從17歲起整容逾70次，以成為Barbie公仔男友Ken為目標，沒想到近年他卻宣布自己成為跨性別人士，再接受變性及整容手術變成Barbie，她更希望自己能遇到真愛兼成為人母。

最新影片：

艾維斯自17歲開始就以成為Ken為目標，多年來豪花逾500萬港元，整容多達逾70次，包括隆鼻、移除肋骨、抽脂、填充假肌肉等，不惜手段變成真人版Ken。然而，艾維斯心裡原來有另一個夢，

大眾因為我像Ken而認識我，但其實我內心一直覺得自己是Barbie。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

現年38歲的艾維斯透露，自小就覺得自己是個女生，不時穿上媽媽的裙子，亦愛玩女孩子的玩具，曾因此而被同學欺負。直至2018年的一次拍攝工作，她被要求穿上女裝，突然意識到自己原來想做Barbie。

她在2019年9月開始使用荷爾蒙藥物治療，並於2020年1月開始變性，目前她已完成了所有變性手術，包括陰莖腹膜陰道成形術、頭部縮小手術和音調改變，據外媒報道花費了16萬美元（約125萬港元）。她改名為「Jessica Alves」重新出發，她笑言自己喜愛變性後的一切，例如去髮廊、美甲、修眉、穿性感衣服等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

由於艾維斯不時在IG上載性感照片，吸引不少異性關注，更曾收到富豪開價1.5萬英鎊（約16萬港元）出價買她的「第一次」，但她婉拒了。她表示，希望談一場真心的戀愛，更想成為一位母親。她現在已將舊有的Ken照片都刪除，希望大眾接受她的改變。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳