【克服恐懼】李施嬅分享自身經歷鼓勵他人　Selena曾婉拒拍《金宵2》歷大病有新體會

▲ 李施嬅（Selena）分享自身經歷。

李施嬅（Selena）最近不斷挑戰自己，除了第一次Zipline外，她也嘗試第一次在海底潛水，克服內心的恐懼。

李施嬅以自身經歷鼓勵大家，叫大家即使在害怕的情境下仍能勇敢面對，當成功克服恐懼後，Selena更感到一身輕。

【驚險意外】李施嬅在美國遇流浪漢衝上車 拍片親述事發過程：好恐怖

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

李施嬅首次海底游泳

Selena近日於IG分享在海底游泳潛水影片，她表示：

害怕。但勇敢。💪🏻

我的第一次🙂

【國泰事故】國泰客機發生故障 李施嬅機上直擊情況報平安：個人震晒

最新影片推介：關嘉敏專訪

影片不但有她看見的海底世界畫面，亦有「C嬅語錄」跟大家分享：

做一個勇敢嘅人

唔代表你冇嘢害怕

而係當你覺得非常害怕嘅時候

依然勇敢面對

我曾經好怕喺過海入面游水

但今日

我唔單止喺過海入面游水

我仲克服咗

潛入海底山洞入面

每一次克服一個恐懼

就好似將一個透明鎖鏈解開

成個人輕晒

可以繼續向上行

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

曾打算婉拒拍《金宵2》

Selena先後與陳山聰組成CP接拍《金宵大廈》系列劇集，不過她曾自爆打算婉拒參演續集，全因她認為大家太喜愛第一輯，擔心接拍續集達不到觀眾的期望，故頗有壓力。

但最終Selena因太喜愛劇集角色以及與原幕後班底合作愉快，加上夾到工作時間，才決定接拍續集。

Selena透露過當日拍攝時壓力爆煲，暴瘦之餘，更引發免疫系統疾病。

▲ （IG圖片）

未婚夫伴Selena渡低潮

經歷一場大病，令Selena醒覺從前只管為事業拼搏，忽略身心靈健康的重要。她認為：「上天給我上了一課，領悟到身心健康的重要，不再對自己要求那麼高。」她亦提醒大家別忽略心理健康。

Selena圈外男友Anson於前年曾跟她求婚，並陪伴她渡過每個高低潮。

她大讚對方：「他是一個很正能量的人，不會跟我說：『好陰公呀，你病了，別工作吧，』，反而覺得患病就要去面對，最重要是有得醫，痊愈後就可繼續向前向行，他不會讓你自怨自艾，反而會扶持著你，這是好好的。」

她又說：「尤其做演員會面對高低起跌，在低潮時人總會感失望，而他為人很正面，對我有著好好的影響和啟法。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R