【無窮之路3】陳貝兒為節目「上山下海」激瘦十磅 　全心全意拍攝推外快

陳貝兒憑主持《無窮之路》系列而為人熟悉，因節目大受歡迎更「加碼」開到第三季，而且，此節目不但令貝兒蟬聯《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主持，還入選「感動中國2021年度人物」，節目更獲得國家廣播電視總局辦公廳評審專家團隊選定為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一，認真厲害。

早前貝兒在6月開始出發到內地拍攝《無窮之路3》，出發前她曾表示此行會去更加遠的地方，又闖高海拔地方，體能是一大挑戰。

陳貝兒《無窮之路》獲微博頒「最具影響力作品」 TVB：說好中國故事

最新影片推介：關嘉敏專訪

拍攝過程「上山下海」 激瘦10磅

經過這兩個月在新疆、西藏「上山下海」，日前貝兒終於完成拍攝，並在社交網分享感言：「人生人山人海人來人往，自己自重自愛自由自在，拍了兩個月《無窮之路3 》終於煞青了，感謝沿途遇上的每一張臉，感謝沿途經過的每一道風景，感謝新疆，感謝西藏，感謝團隊，感謝今年的夏天，辛苦了！期待播出時與你分享旅途中的所見所聞。」

貝兒曾向傳媒表示拍攝花兩個月時間，中途曾由新疆返港做騷，然後再回到西藏繼續拍攝，整個過程緊密，令她前後瘦了10磅，亦因為要拍節目關係，而推掉不少外快工作。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

出身富裕 父親為資深演唱會監製

雖然回港休息時間短，貝兒開心表示此行可為擔任溫拿演唱會監製的父親陳永鎬慶祝生日，貝兒到紅館為爸爸送上祝賀，又一齊切蛋糕，場面溫馨。

貝兒的爸爸為資深演唱會監製陳永鎬，因此她小時候就有幸接觸張國榮、張學友等天王巨星。

出身富裕的她童年就移民加拿大，於加拿大名校西門菲沙大學主修新聞傳理，副修教育系，更加精通中、英、法、日語，雖然甚有家底，但非常捱得，即使拍攝此節目，過程艱辛，惟她視每段路程是美好的經歷。

▲ 陳貝兒

喜歡冒險

她曾接受TOPick專訪說：「人生時間不多，我很喜歡冒險和探索，如果有機會還會想繼續去，世界太大，以為自己去過很多地方，但其實還得很多未去過，不過暫時未有確實的藍圖，但我去哪兒都會說好。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R