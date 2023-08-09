【雷霆2023】警搗破大埔非法釣魚機賭檔及武器倉庫　拘捕4名本地男子

▲ 警方搗破一個位於大埔富善街的懷疑非法釣魚機賭檔及武器倉庫。（警方提供）

新界北總區反三合會行動組昨日（8日）下午約3時，展開代號「雷霆2023」的反三合會行動，以打擊三合會活動及堵截其收入。人員搗破一個位於大埔富善街的懷疑非法釣魚機賭檔及武器倉庫，拘捕4名本地男子，年齡介乎32歲至49歲，檢獲4部射擊遊戲機、一批遊戲卡、約1000元賭款、1把武士刀、1把牛肉刀、1把長刀、1把摺刀及2把長劍。

▲ 警方搗破一個位於大埔富善街的懷疑非法釣魚機賭檔及武器倉庫。（警方提供）





行動中，人員以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「管有攻擊性武器」拘捕一名43歲姓陳本地男子。另外，3名本地男子，年齡介乎32歲至49歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及「管有攻擊性武器」被捕。



該名43歲被捕男子被暫控一項「經營賭博場所」罪、一項「在賭博場所內賭博」及一項「管有攻擊性武器」罪，案件將於8月九9日於粉嶺裁判法院提堂。其餘3名被捕人則已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

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責任編輯：楊佩瑩