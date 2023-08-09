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【東張西望】內地高壓注膠防水騙局殺入香港　苦主地磚被灌爆收費3千變5萬元【有片】

娛樂 12:25 2023/08/09

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《東張西望》報道本地一宗高壓注膠防水騙局。

內地及澳門新興高壓注膠防水騙局殺入香港！TVB資訊節目《東張西望》昨晚（8月8日）播出一集，有苦主被網上防水堵漏廣告吸引，可是工程費由數千元變成5萬元，費用多個零之餘，更連番遭恐嚇，浴室的地磚更慘被灌爆，比工程前更嚴重損毀！

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聲稱只需3千元

節目中，苦主李先生表示早前透過網上廣告找到聲稱「防水專家」的工程公司，對方操普通話並指李先生浴室遇到的問題不大，只要注入「納米合金膠」防水膠水，收費2、3千元便可解決問題。

（影片截圖）

該公司提供免費上門檢查，並安排了三名大漢進屋檢查。檢查後人員指若不盡快解決問題會更加棘手，李先生說：「佢哋帶齊工具話兩小時完工，用『納米合金膠水』，可保養10年。但係一直拒絕透露要幾錢，做完就話空位好大，用咗4、50斤膠水，要50,000蚊。」

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由起初報價的2、3千元，卻變成5萬元，李先生聞後對費用半信半疑，之後遭三名大漢軟硬兼施包圍出言恐嚇，最終李先生付了3萬元解圍。結果工程完工後，浴室比之前更為慘不忍睹，企缸位置整塊地磚被灌爆至脫落，外面亦現裂痕，在注入膠防水的細孔只有水泥封口。

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專家指萬5元已能解決

節目組向專家查詢，指香港用灌漿以針孔數量計算，由幾千元到拆卸重做防水層，其實只需約15,000元，已可一勞永逸；又指從未聽過「納米合金膠水」：「納米2個字直情可以唔理，合金膠會澎漲固一定谷爆。」

節目組致電向該公司查核，對方回應收費視乎防水膠水用量而計算。其後再「放蛇」扮客人與工程人員會面，主持李旻芳上前採訪：「你哋係咪做滲漏工程㗎？」對方先以普通話表示「不清楚」，然後耍手擰頭稱「不是」、「沒有」，兩名男子最後急急腳一東一西離開，遺下地上工具袋，以及出租貨車上的物品離去。

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點擊睇《東張西望》片段：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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