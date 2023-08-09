【童軍露營腰斬】大會安排失當颱風來襲港童軍今返港　韓議員籲找當兵BTS合體表演挽聲譽

▲ 本港童軍已於昨日離營，並於今早搭機回港。

世界童軍大露營8月1日起在南韓舉行，本港亦有逾460名童軍參加，原訂於8月12日才閉幕的活動，卻因營地環境惡劣、天氣酷熱，加上颱風來襲，最終主辦方決定提早撤離營地，改往其他地方繼續活動，大會計劃8月11日舉行閉幕式，並安排K-POP演唱會，有國會議員更建議，應讓正在服兵役的BTS暫時離隊，到演唱會上表演，以挽回國家聲譽。

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南韓童軍協會主辦的「第25屆童軍大露營」，參加者來自156個國家和地區，共有約3.6萬人。然而，自8月1日開幕後，接連發生童軍中暑、被蚊蟲叮咬送醫等問題，被外界批評整場露營活動猶如「魷魚遊戲」，包括英、美、新加坡等國日前已提前拔營。有台灣童軍家長收到孩子來電哭訴在營地集體受苦，表示想回家。

喝的是地下水，洗澡水是冰的，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。子說被蟲咬到很慘，噴各種防蟲都沒用。最心碎的是，孩子說他們一直在忍耐，因為不知道可以怎麼辦？

大會安排K-POP演唱會留人

由於受颱風「卡努」吹襲，南韓政府決定提前結束原定到本周六（12日）的露營，大會參與人員將提早撤離全羅北道的新萬錦營地，政府正研議借用首爾市內大學宿舍、企業進修設施及各行政區體育館。

大會亦計劃在8月11日舉行閉幕式，並安排一場精彩的K-POP演唱會，以挽留各國參加者。南韓國會議員成一鍾指出，是次童軍大會因準備不足及管理不善，導致國家名聲蒙塵，因此希望國防部採取必要措施，讓正在服兵役的防彈少年團（BTS）成員暫時離隊，並在童軍大露營K-POP演唱會中合體表演，以挽回國家聲譽，而國防部回應「不予置評」。

港童軍今早返港

至於本港代表團方面，香港童軍總會昨晚（8日）在facebook專頁更新情況，香港代表團昨日已獲大會安排離開營地，送往距離仁川機場約兩小時車程由大會安排的地方，並將於今日（9日）抵港。

不過有參與童軍的家長則在帖文留言指，孩子在今日凌晨1時到達機場，惟起飛時間是早上8時50分，令孩子要在機場通宵等7小時，於理不合；有人亦認為，南韓大會已安排了另一個安全的地方繼續活動，不明白為何香港代表團要如此倉卒結束行程。

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責任編輯︰王明芳