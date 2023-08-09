【星二代】吳啟華愛女遊日本晒Hermès　吳熙兒熱愛跳舞彈琴具入行條件

▲ 吳啟華愛女吳熙兒愈大愈省鏡！

59歲吳啟華早年北上發展兼移居內地，曾歷兩段婚姻的他，跟第二任妻子石洋子育有女兒吳熙兒（豬豬），轉眼間已成14歲氣質美少女，稱得上是「最美星二代」。

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遊日本行頭十足

最近，吳熙兒在微博分享到日本旅行的靚相，其中一張是她在試身室內的對鏡自拍，一身型打扮的她用上了價值約40萬的Hermès Birkin Cargo，年紀輕輕已行頭十足！

另外，吳熙兒在5月時就曾到韓國旅行，當時就未有讓其手袋「入鏡」。

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天生明星相

留有一頭長長烏黑秀髮的吳熙兒，五官標緻配擁鵝蛋臉型，一對大眼晴炯炯有神，似足靚靚媽咪媽媽石洋子，至於溫柔氣質就遺傳自爸爸吳啟華，已經14歲的她更喜愛扮靚襯衫。

另外，從其全身照發現她擁有修長身型，目測身高約170cm，十分高䠷。

至於吳啟華曾被問及女兒會否入娛樂圈，他表示女兒有自己想法，若真的做演員，知名度方面佔有優勢，不過他希望女兒以學業為重。

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多才多藝

吳啟華對女兒寵愛有加，為彌補不能常伴在旁的缺憾，他對女兒有求必應，為照顧女兒及前妻的生活，月付6萬人民幣贍養費，即使離了婚，他亦會額外給予石洋子的媽媽生活費，所有費用每月共約需20萬元人民幣（約22萬港幣）。

據知，吳熙兒就讀位處長春的美國國際學校，學校以全英文教學，每年學費高達196600人民幣（約21萬港幣），吳熙兒更多才多藝，喜愛跳舞和鋼琴。

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