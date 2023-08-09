【早產BB】孕婦早產先誕女兒3日後再誕一子 經歷兩次生仔痛苦只為1個原因

▲ 內地一名41歲高齡孕婦，早產龍鳳胎，3日經歷2次生仔之痛！

生仔十級痛！內地1名41歲的高齡孕婦懷有一對龍鳳胎，在懷孕25週時因出血量突然增多，醫生為她進行緊急手術，先誕下一名女兒(650g)。3天後她再次腹痛，再誕下一名男嬰(850g)，兩名嬰兒因早產而體重過輕，size袖珍如手掌般大！

最新影片推介：

綜合內媒報道，廣東汕尾的41歲林姓孕婦，在懷有龍鳳胎的第25週1天的凌晨4點，因陰道出血突然增多，出現是次懷孕以來從未有過的下腹部陣痛，因已有過一胎的生產經驗的林女士，知道是緊密的宮縮跡象，提醒BB將早產在即！

醫生為其口服2片抑制宮縮藥後，立即建議林女士抓緊時間轉診至粵東國家區域醫療中心——深汕中心醫院。

我轉到急診科時，醫生給開了急診B超檢查，告訴我兩個寶寶的超聲估算體重分別只有711g和790g，那一刻，我真的慌了！

林女士表示，高齡產子危機四伏，但此刻他們一家人都迫切希望能保住胎兒。而接診林女士的婦產專科王振宇醫生指，當時林女士陰道內有鮮紅色積血，羊膜囊暴露於宮頸外口，腹部觸診可摸到間隔10分鐘左右、持續10至15秒的中等強度宮縮！同時超聲波顯示，宮頸管已完全消退，宮口開大至1.3cm。

主診醫生張蜀寧亦指，如果盡可能地延長在母體內的時間，兩個孩子的存活概率就會增多，並建議立即抑制宮縮、預防感染，並實施促胎肺成熟和緊急宮頸環紮術！

在孕23-26週期間內，只要多延長一天，新生兒就會多3%存活的可能！

雖然做法存在高風險，林女士或隨時出現胎膜早破、宮縮變頻密甚至全身感染的情況，但一家人再三考慮，決定為3%存活率「搏一搏」！

女兒僅重650g

3月20日，張蜀寧醫生立即為林女士進行緊急宮頸環紮術，在雙胞胎與陰道內的細菌中加了一道「防線」。3日後(23日)，林女士再次腹痛，分娩已不可避免！張蜀寧醫生在下午4時為她進行生產，順利誕下一位女嬰，但體重僅有一斤三兩(650g)，女兒出生後，林女士的宮縮得到緩解，胎盤也未有剝離。

3日後再誕1子

3月26日，腹中胎兒的羊水破了，林女士在當日16時分娩出一位男嬰，體重一斤七兩（850g），同樣轉入新生兒科重症監護室進一步治療。3日後，林女士平安出院，無產後出血、菌血症和敗血症等並發症。

這對龍鳳胎是當地孕週最小、體重最輕，不論是650g的姐姐，還是850g的弟弟，出生時都是名副其實的巴掌BB。體重超低，多個臟器的發育成熟度都不高。在醫護人員的救治及護理下，兩姐弟一路「升級打怪獸」，如今，姐弟倆分別以2.6kg、2.87kg的體重康復出院。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳