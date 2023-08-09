【親子好去處】暑期特色主題商場親子放電　恐龍+白爛貓+鯊魚+忍者障礙樂園

▲ TOPick推介4個商場，不但可以讓孩子放電，而且有不同的主題打卡兼增進特別領域的小知識，有得玩、有得學習，Woo，一切去探索。

立秋已過，處暑將至，正是爭秋奪暑最是悶熱的時節，暑期已過了一大半，日日高溫來襲，最好就是泡商場，有空調又可食買玩消磨悠長的大暑天，以下推介4個商場，不但可以讓孩子放電，而且有不同的主題打卡兼增進特別領域的小知識，有得玩、有得學習，Woo，一切去探索。

裕民坊：夏日恐龍企劃

由即日至8月31日，裕民坊舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」，有不同恐龍穿梭商場，特別推介恐龍打卡位，包括４米長的暴龍及８米高的長頸龍，震撼登場。另外，喜歡跑跑跳跳的小朋友必玩６米高恐龍滑梯彈彈床，體驗從高處一瀡而下的刺激快感。在周末期間，龐大三角龍亦會跟大家會面，恐龍迷可以近距離跟它拍照。

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活動期間，商場更會舉辦恐龍藝術工作坊，只須於裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿$200，即可報名參加工作坊，親子一同參與以回收及各類不同物料，運用紙版製作出獨一無二的恐龍頭飾，小朋友將即席化身成恐龍，造型搞笑，每節約45分鐘，萬勿錯過。

而在商場及戶外指定的不同角落亦特設「恐龍探索站」，展示不同恐龍小知識或派發獨家限量版恐龍紀念品，令大家可以更認識已經絕種的史前動物，同時只要在探索站集齊５個恐龍印章，更即可換領恐龍小禮品一份，延續恐龍探索之旅。

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領展秀茂坪商場：白爛貓夏日大冒險

領展秀茂坪商場聯乘亞洲超人氣巨星喵白爛貓舉辦「夏日大冒險」，由即日起至9月10日，白爛貓將會化身為旅行團團長，率領一眾好友臭跩貓、麻糬狗及那條魚搞鬼登陸秀茂坪商場，帶領各位「爛粉」們遊歷各個打卡位及互動遊戲區。

另外，一座5米高的超巨型充氣白爛貓亦會登場讓你打卡。為配合主題，Link Up會員只要消費滿指定金額，即可換領萌爆白爛貓縮骨遮。

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馬鞍山新港城中心：鯊魚先生MR.SHARK推環境保育

全球暖化問題日趨嚴重，教育新世代保育海洋環境之重要性，絕對刻不容緩。今個夏日，馬鞍山新港城中心變身為「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」，將陽光與「鯊」灘帶到室內，以一系列集保育及玩樂於一身的體驗活動，與小朋友歡度不一樣的消暑假期！

由即日至8月27日，商場聯乘超人氣台灣原創插畫、嘴巴開開會走路的呆萌主角鯊魚先生MR.SHARK，及「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation)打造「鯊」灘玩樂派對，而香港唯一利用珊瑚有性繁殖技術培育珊瑚苗的團隊 -「珊瑚學院」首次於香港商場展出由研究團隊培育的「鹿角珊瑚胚胎」、珊瑚標本及珊瑚修復歷程等，絕對是今個夏天親子保育最佳教材，讓大家一邊探索刺激海洋世界、一邊學習保育知識，將環境保育輕鬆融入生活。

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港鐵杏花新城：忍者充氣障礙樂園

今個夏天，杏花新城將會呈獻「杏運Summer Fun 2023」。由即日至8月27日，大家可以到杏花新城免費潮玩三大忍者充氣障礙樂園，包括「充氣三重跳跳球」、「眼明手快奪奪樂」以及「充氣障礙賽闖三關」！杏花新城於指定周日特別邀請本地忍者障礙運動訓練團隊Sasuke Fitness的專業教練親授各項忍者運動技巧；而Sasuke Fitness創辦人、曾被邀請及參加多場國際賽事的港版極限體能王Jackie Wong亦會在指定日子親臨杏花新城與大家一同感受忍者障礙運動樂趣！

編輯：葉翠華