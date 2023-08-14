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如何洗碗不傷手？  簡單一招 同時做到護膚、去油膩、環保

特約 00:00 2023/08/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

悠長期假，最佳的親子活動莫過於和小朋友一同享受入廚樂趣。和小朋友玩「煮飯仔」當然是樂事，但玩完之後，開心樂園即時變成戰場，更令人感到崩潰的是，如何收拾殘局！要洗乾淨堆積如山的餐具、廚具，尤其要洗塑膠類器皿，一定要出動大量洗潔精、熱水，更難接受的是，每次洗完碗，雙手都會又乾又痕，長時間更會出現主婦手！不想再被洗潔精和熱水催殘嬌嫩肌膚，只要學識一招，就可以同時做到去油膩、不傷手兼環保三個要求！ 

慎選洗潔精 洗碗不留「痕」

每次洗完碗，雙手之所以會感到乾燥甚至痕癢，最大原因是很多洗潔精都含有表面活性劑! 表面活性劑的化學結構是由親水端及親油端組合而成。當洗潔精混到碗碟的油污時，表面活性劑中的親油端會黏附著油污。加入清水後，親水端會隨著水流走，而黏附了油污的親油端便會同時被帶走，達到去油污效果。不過，手上的皮脂也因此被洗走，所以有些人洗碗後會覺得雙手乾燥甚至痕癢。其實只要做到慎選合適洗潔精這一點，就可以一次過解決所有問題！在挑選合適的洗精時，記得細閱當中是否含有護手成份，例如維他命E和洋甘菊植物精華，確保雙手得到全面滋潤保護。

維他命E+洋甘菊精華溫和滋潤

很多護膚品都會用上維他命E和洋甘菊精華這兩種成份，因為維他命E猶如皮膚的天然屏障，有助增強皮膚細胞鎖水，令細胞不被氧化，保護肌膚組織，減低受傷害的機會。而洋甘菊則有紓緩敏感、抗茵、抗炎等功效。AXE護膚洗潔精系列同時蘊含這兩大護膚成份滋潤肌膚，洗碗後雙手不會感到崩緊。更重要的是，AXE護膚洗潔精系列已通過國際檢測機構SGS^急性皮膚刺激測試，證實不會對皮膚造成紅斑、水腫等刺激反應，適合任何類型人士。

徹底去油去污  成份環保安全

AXE護膚洗潔精可以徹底去油去污，就連清洗塑膠類器皿都沒有難度。除具備去油、護手等特點外，AXE護膚洗潔精系列更特別採用無磷配方，減低廢水流入大海對海洋生態造成的影響，為環保出一份力。產品高效去油，而且清洗過後不會殘留洗潔精於碗碟上，用得安心，而且真正做到洗碗不傷手，所以一直以來都是不少家庭的信心之選，更連續15年成為全港銷售額No.1*。

AXE洗潔精已連續15年成為全港銷售額No.1*，是不少家庭的洗碗好幫手。

清新香氣 不同清洗新體驗

AXE護膚洗潔精系列除贊備不同效能外，還有3款不同香味可供選擇，不同的清香各具效能，如清新檸檬具有高效去油效果，能令餐具更爽潔；氣味清香怡人的茉莉白茶，洗碗更潔淨之餘令雙手感覺更滋潤；而清香西柚可以除腥辟味，令碗碟香噴噴。

為配合不同用家需要，AXE還推出另外兩款洗潔精——AXE Plus+三重功效洗潔精及AXE Supra 超濃縮洗潔精。不但具有強效清潔力，有效清走頑固油脂和污垢，經實驗證明，更可以有效去除家居常見細菌如金黃葡萄球菌、大腸桿菌及鼠傷寒沙門氏菌達99.9%。可因應個人喜好選購，確保家中每件廚具潔淨清香。

^SGS 全名為「通標標準技術服務有限公司」 通標標準技術服務有限公司，專門從事檢驗、檢測、鑑定和認證工作，屬國際認可的測試機構之一。
*[銷售額數據根據Nielsen IQ 2008年5月至2023年4月全港洗潔精零售調查報告 (©2023 NielsenIQ 版權所有)]

（特約）

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