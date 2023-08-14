如何洗碗不傷手？  簡單一招 同時做到護膚、去油膩、環保

悠長期假，最佳的親子活動莫過於和小朋友一同享受入廚樂趣。和小朋友玩「煮飯仔」當然是樂事，但玩完之後，開心樂園即時變成戰場，更令人感到崩潰的是，如何收拾殘局！要洗乾淨堆積如山的餐具、廚具，尤其要洗塑膠類器皿，一定要出動大量洗潔精、熱水，更難接受的是，每次洗完碗，雙手都會又乾又痕，長時間更會出現主婦手！不想再被洗潔精和熱水催殘嬌嫩肌膚，只要學識一招，就可以同時做到去油膩、不傷手兼環保三個要求！



慎選洗潔精 洗碗不留「痕」



每次洗完碗，雙手之所以會感到乾燥甚至痕癢，最大原因是很多洗潔精都含有表面活性劑! 表面活性劑的化學結構是由親水端及親油端組合而成。當洗潔精混到碗碟的油污時，表面活性劑中的親油端會黏附著油污。加入清水後，親水端會隨著水流走，而黏附了油污的親油端便會同時被帶走，達到去油污效果。不過，手上的皮脂也因此被洗走，所以有些人洗碗後會覺得雙手乾燥甚至痕癢。其實只要做到慎選合適洗潔精這一點，就可以一次過解決所有問題！在挑選合適的洗精時，記得細閱當中是否含有護手成份，例如維他命E和洋甘菊植物精華，確保雙手得到全面滋潤保護。



維他命E+洋甘菊精華溫和滋潤



很多護膚品都會用上維他命E和洋甘菊精華這兩種成份，因為維他命E猶如皮膚的天然屏障，有助增強皮膚細胞鎖水，令細胞不被氧化，保護肌膚組織，減低受傷害的機會。而洋甘菊則有紓緩敏感、抗茵、抗炎等功效。AXE護膚洗潔精系列同時蘊含這兩大護膚成份滋潤肌膚，洗碗後雙手不會感到崩緊。更重要的是，AXE護膚洗潔精系列已通過國際檢測機構SGS^急性皮膚刺激測試，證實不會對皮膚造成紅斑、水腫等刺激反應，適合任何類型人士。



徹底去油去污 成份環保安全



AXE護膚洗潔精可以徹底去油去污，就連清洗塑膠類器皿都沒有難度。除具備去油、護手等特點外，AXE護膚洗潔精系列更特別採用無磷配方，減低廢水流入大海對海洋生態造成的影響，為環保出一份力。產品高效去油，而且清洗過後不會殘留洗潔精於碗碟上，用得安心，而且真正做到洗碗不傷手，所以一直以來都是不少家庭的信心之選，更連續15年成為全港銷售額No.1*。

▲ AXE洗潔精已連續15年成為全港銷售額No.1*，是不少家庭的洗碗好幫手。