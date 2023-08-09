【明星健身】玉木宏精鋼身形赴戰巴柔世界賽　吃一種食物速瘦6公斤激降體脂【內附詳情】

▲ 玉木宏將赴美參加世界級巴西柔術比賽。

一提起玉木宏，大家當然記得他日劇《交響情人夢》中飾演「千秋王子」的角色，當時紅遍全亞洲，而近年由他演出的《極主夫道》也獲得不少好評，不過此外原來他對柔道亦甚有一手，他於今個月尾將會飛往美國拉斯維加斯參加全球最盛大舉行的World Master 2023巴西柔術錦標賽，挑戰MASTER 3藍帶輕量級。

其實大家不可小覷這位身高180公分高的「千秋王子」，他經常竟給人驚喜，例如在2011年就舉辦過以鑽石為主題的TASAKI Timeless Message Photo Gallery攝影展，到了2013年丙以珍珠為題舉行TASAKI Pearly Planet Photo Gallery攝影展，所以這一次參加世界級的柔道比賽，作為他的fans們其實一點都不覺得意外。

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日吃10隻蛋白

就好像他於20202年主演的經典爆笑喜劇《極道主夫》，在劇中他飾演烹飪非常厲害的黑幫大佬，精鋼的體型除了是他積極健身的成果外，據說他1天內會吃10顆蛋白、1顆蛋黃，快速消瘦了6公斤，同時令讓體脂降到5.1%，才成功地讓觀眾在公仔箱前大飽眼福呢！

而這一次除了玉木宏參加比賽外，根據賽事網站資訊顯示，另一位演員岡田准一亦將會參加「Master3藍帶羽量級」賽事，而玉木宏則將在「Master3棕帶輕羽量級」出賽，大家不妨留意他倆會否旗開得勝。

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記者：何偉雄