  • 31°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【病毒感染】結膜炎或是感冒先兆　醫生揭2種病毒感染早期徵兆

醫生診症室 12:00 2023/08/09

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

台灣有醫生指出，角膜炎有可能是感冒的前兆，並解釋2種病毒感染時的前期特徵。

不少人眼睛感到不適，第一時間會想到要去眼科求診，但原來亦有可能是感冒！台灣就有醫生指出分享近期診症的見聞，指出有不少病患眼睛很紅且分泌物過多，另外還帶有發燒、鼻塞等症狀；醫生就表示，出現這些症狀可能是感染「病毒性結膜炎」，應盡快求醫。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】書包過重姿勢不當恐傷脊椎　脊醫教4招挑選指南+揹書包正確姿勢

台灣兒科醫生徐嘉賢在其Facebook專頁上發文，表示近期無論是大人或小孩來看診，都有很多人出現眼睛變紅或者分泌物多到黏在一起的問題，並且伴有發燒、聲音沙啞、喉嚨痛、鼻塞等不適症狀。一問之下，發現他們都是前1至2天開始出現眼睛紅腫、分泌物增加的現象，當中有些人甚至已經去看過眼科。徐嘉賢指，這時候就應該要懷疑是否因感染病毒而患上「病毒性結膜炎」，包括腺病毒及克莎奇A24病毒。

到底結膜炎與感冒有何關聯？徐嘉賢就解釋，腺病毒及克莎奇24病毒往往會先引起結膜炎，1至2天後才陸續顯現出上呼吸道的症狀。他表示，典型的感冒症狀多以上呼吸道感染或扁桃腺發炎來表現，所以如果突然感染結膜炎，就要小心之後將出現感冒症狀。

不過徐嘉賢亦補充，因感染腺病毒而出現結膜炎的病患只佔一部份，沒有感染結膜炎並不代表自身感染的就不是腺病毒。另外，不少人將結膜炎與同樣會出現眼睛紅腫的「川崎症」混淆，他就指川崎症雖然會導致病患眼睛紅腫，但通常沒甚麼分泌物，而且還會伴有發燒5天、嘴巴及舌頭紅腫（草莓舌）、脖子淋巴結腫大、四肢末端紅腫脫皮、皮膚紅疹等症狀，應盡快求醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
11:15 2023/07/14
【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
【變種病毒】Arcturus肆虐印度連續4天確診破萬　新冠確診者現結膜炎症狀
13:58 2023/04/18
【變種病毒】Arcturus肆虐印度連續4天確診破萬　新冠確診者現結膜炎症狀
【傳染病】6歲女童染麻疹致結膜炎現情況穩定　已打預防針感染源頭未明
18:00 2022/08/10
【傳染病】6歲女童染麻疹致結膜炎現情況穩定　已打預防針感染源頭未明

你可能感興趣

【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
11:15 2023/07/14
【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
【變種病毒】Arcturus肆虐印度連續4天確診破萬　新冠確診者現結膜炎症狀
13:58 2023/04/18
【變種病毒】Arcturus肆虐印度連續4天確診破萬　新冠確診者現結膜炎症狀
【傳染病】6歲女童染麻疹致結膜炎現情況穩定　已打預防針感染源頭未明
18:00 2022/08/10
【傳染病】6歲女童染麻疹致結膜炎現情況穩定　已打預防針感染源頭未明
健康問題 鼻塞 發燒 結膜炎 感冒 Facebook

最高瀏覽

【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【世界童軍大露營】港童軍9號前離營有童軍哭訴集體受苦　家長不滿：只識叫孩子忍耐
11:54 2023/08/08
【世界童軍大露營】港童軍9號前離營有童軍哭訴集體受苦　家長不滿：只識叫孩子忍耐