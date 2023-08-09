【病毒感染】結膜炎或是感冒先兆　醫生揭2種病毒感染早期徵兆

▲ 台灣有醫生指出，角膜炎有可能是感冒的前兆，並解釋2種病毒感染時的前期特徵。

不少人眼睛感到不適，第一時間會想到要去眼科求診，但原來亦有可能是感冒！台灣就有醫生指出分享近期診症的見聞，指出有不少病患眼睛很紅且分泌物過多，另外還帶有發燒、鼻塞等症狀；醫生就表示，出現這些症狀可能是感染「病毒性結膜炎」，應盡快求醫。

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台灣兒科醫生徐嘉賢在其Facebook專頁上發文，表示近期無論是大人或小孩來看診，都有很多人出現眼睛變紅或者分泌物多到黏在一起的問題，並且伴有發燒、聲音沙啞、喉嚨痛、鼻塞等不適症狀。一問之下，發現他們都是前1至2天開始出現眼睛紅腫、分泌物增加的現象，當中有些人甚至已經去看過眼科。徐嘉賢指，這時候就應該要懷疑是否因感染病毒而患上「病毒性結膜炎」，包括腺病毒及克莎奇A24病毒。

到底結膜炎與感冒有何關聯？徐嘉賢就解釋，腺病毒及克莎奇24病毒往往會先引起結膜炎，1至2天後才陸續顯現出上呼吸道的症狀。他表示，典型的感冒症狀多以上呼吸道感染或扁桃腺發炎來表現，所以如果突然感染結膜炎，就要小心之後將出現感冒症狀。

不過徐嘉賢亦補充，因感染腺病毒而出現結膜炎的病患只佔一部份，沒有感染結膜炎並不代表自身感染的就不是腺病毒。另外，不少人將結膜炎與同樣會出現眼睛紅腫的「川崎症」混淆，他就指川崎症雖然會導致病患眼睛紅腫，但通常沒甚麼分泌物，而且還會伴有發燒5天、嘴巴及舌頭紅腫（草莓舌）、脖子淋巴結腫大、四肢末端紅腫脫皮、皮膚紅疹等症狀，應盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣