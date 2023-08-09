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【租務糾紛】男子不滿房東加租$250　恐嚇讓單位變凶宅引爆氣體傷重亡

健康 12:09 2023/08/09

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男子不滿房東加租$250，恐嚇令單位變凶宅，引爆瓦斯傷重亡。

租務糾紛常有發生，台灣一名男子不滿房東加租1000新台幣（約250港元），前後3次揚言要尋短，恐嚇令單位變凶宅，日前他在家中引爆瓦斯，導致全身90%三級燒傷，送院後傷重不治身亡。

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根據台媒《CTWANT》報道，該名63歲無業的羅姓男子以月租1萬新台幣，租住新北樹林區大慶街一個公寓的單位，早前被房東告知加租1000元，令他大感不滿，曾3度揚言要令單位變「凶宅」，更鬧得要強制送院。

6日凌晨，羅男從醫院回家後，又恐嚇要引爆瓦斯，房東擔心出事，於是趕緊報警，消防局隨後派員到場，正當試圖勸阻時，羅男竟用打火機引爆瓦斯，火勢一發不可收拾，玻璃碎片濺飛濺。

消防人員立即滅火，並救出羅男，他全身90%三級燒燙傷，下半身亦遭玻璃碎片割傷，被緊急送院搶救，惟傷勢過重於當天晚上不治身亡。

警方調查發現，羅男精神狀況不穩定，曾有多次求醫紀錄，日前報警要求救護人員將其送到亞東醫院，但由於醫院床位已滿，救護人員將他送往另一間醫院，他因而感到不滿。

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責任編輯：羅嘉欣

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