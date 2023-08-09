【最壞身教】港爸2個原因帶兒公園棄養貓B　愛心港女收留怒斥：何謂身教？

▲ 港女日前路經公園時，見擊一名港爸帶同年幼兒子遺棄貓BB，原因令人驚訝。

養小動物是一生一世的責任！一名港女周日（6日）晚路經公園時，見到有港爸帶同年幼兒子放低一個紙盒後離去，她走近一看驚見盒內有隻年約2、3個月大的貓BB，即緊急上前向港爸查問棄貓原因。港爸直認不諱，稱有兩個原因棄養，令港女感到非常憤怒，不忍心地收留了貓B，並發文講述事件怒斥對方是兒子的壞榜樣。

最新影片推介︰

該名港女在facebook群組「天下貓貓一樣貓」上載貓B的照片，並發文解釋貓B的由來，「真係嬲到唔知講咩好……何謂身教呢？大家唔好睇相入面嘅BB瞓得好似好香甜咁，喺兩個鐘頭前，佢差啲就做了一隻棄貓。」

港女講述事發經過，她在回家途中經過公園，見到一對父子拿著一個盒子在公園放低後離去，清楚聽到盒內傳出喵叫聲。她形容該名爸爸年約20多歲「腦囟都未生埋」，男童則一邊離開一邊說：「byebye喇貓貓，byebye喇貓貓。」

▲ 港女把貓BB帶回家收養。（「天下貓貓一樣貓」facebook圖片）

港爸嫌貓B「肚痾成日叫」

港女之後急步上前查看紙盒，原來是一隻年約2、3個月的貓BB，她立即上前追問該名港爸棄貓原因，「當時已經理唔到啲乜……跟返上嗰兩父子度，問佢哋隻貓仔咩事？」

怎料港爸直認自己棄貓，原因令人驚訝︰「佢肚痾成日叫」，並冷冷拋下一句：「你要你咪攞去。」然後港爸抱起兒子快步離去。港女聞言未能反應過來，沒有當面直斥其非，她比較關心貓咪的狀況，決定抱走貓咪回家收養。

我抱住貓仔返屋企安頓好……小可愛……別人不懂愛惜你，我愛惜你，放心睡吧，從此有溫暖嘅家了。

▲ 貓B的健康狀況良好。（「天下貓貓一樣貓」facebook圖片）

網民怒斥冷血

帖文引來大批網民熱議，大部分留言皆怒斥港爸的行為冷血，小心他日兒子會有樣學樣，「唔養都唔好咁，仲要咁教個小朋友，恐怖」、「爸爸老咗瀨尿瀨屎棄養爸爸去公園，Byebye爸爸」；另有大批網民表揚港女有愛心，感恩貓咪遇上她。點擊圖片即睇更多留言︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳