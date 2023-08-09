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【提防詐騙】騙徒進駐Carousell假冒客服行騙　一周錄10宗單案損失達2.5萬元

社會 11:54 2023/08/09

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

近日有騙徒進駐Carousell買賣平台假冒客服騙取金錢。（Facebook CyberDefender 守網者）

警方表示，近日有騙徒進駐Carousell買賣平台假冒客服騙取金錢，在一周之內，警方已接報至少10宗使用上述手法行騙的案件，單一案件損失高達$25,000元。

案情指，騙徒假冒客服私訊用戶，訛稱用戶涉嫌可疑活動，要求轉移至即時通訊平台繼續溝通。其後假客服往往以用戶需簽署「金流保障服務」等藉口，要求用戶透過轉數快轉賬數千元保証金以解鎖帳戶。

警方提醒，無論買家或賣家，假如在Carousell inbox 收到疑似假客服的私訊，應向官方渠道查證，切勿輕易相信。

高危貨品排行榜（9/8更新）

  • 酒店/露營/旅遊套票
  • 演唱會/主題公園門票/ 船票
  • 手袋
  • 玩具模型
  • 電器
  • 傢俬/家庭用品
  • 智能電話
  • 貨幣兌換服務
  • 租屋/車位服務
  • 海鮮食品

詐騙專頁（不排除假冒同名專頁或帳號）

  • Matendos-全球購
  • Stargazing camper van
  • 長金假期 （假冒同名專頁，真專頁編號：155663777890847）
  • 美麗華旅遊 Miramar Travel （假冒同名專頁，真專頁編號：136385019472）
  • 愛遊人 TravelLiker （假冒同名專頁，假專頁編號 ： 100068214206685）

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記者：黃穎津

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