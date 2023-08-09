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鄭伊健帶小師妹黃淑蔓出發美國巡唱　開騷前病倒靠意志力完成演出

娛樂 12:10 2023/08/09

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去年在紅館舉行一連9場《HERE AND NOW 鄭伊健演唱會2022》叫好叫座、一票難求，到今年年初疫情緩和，鄭伊健與他的演唱會團隊亦積極籌備巡迴演出，準備為世界各地的「麵粉」帶來這場富電影感的精彩演唱會。

繼4月到過澳門為巡唱揭開序幕，7月伊健帶同有份為演唱會演出的小師妹黃淑蔓（Feanna）齊飛到美國三藩市以及洛杉磯演出，而另一位小師妹雲浩影（Cloud），因要留港為新歌宣傳而未能同行。

鄭伊健巡唱首站澳門被歌迷感動　黃淑蔓雲浩影即興清唱獲讚

小師妹黃淑蔓

伊健帶病演出

出發前，伊健原本心情相當興奮，因為自2019年到過三藩市巡唱後，已有4年時間未有跟當地歌迷見面，而洛杉磯更是他入行以來，首次踏足演出。

可惜完成三藩市站巡唱後，伊健的身體漸漸感到不適，開始有感冒病徵，估計與當地天氣比較乾燥、加上時差和舟車勞動，難免影響伊健的狀態，到達洛杉磯後，伊健盡量留在酒店休息，及進食維他命C增強抵抗力。

正式開show，伊健在洛杉磯 Pechanga Resort Casino演出期間，為自己的表現未能做足一百分，在台上向觀眾致歉。

他說：「同大家講個唔好嘅消息，但可能有啲人都發覺到，其實我第一次嚟呢度（洛杉磯）開演唱會，好興奮，但幾日前，我患病了，對唔住、對唔住，不過唔緊要，病係可以控制，會盡我所能，你哋可以放心，3年嘅疫情我哋都過到，呢個病唔會難到嘅，今晚我要做好呢個show。」台下觀眾馬上報以如雷掌聲，為伊健打氣。

帶病上台，伊健全靠意志力刻服了整個演唱會，無論是舒情冧歌抑或跳唱快歌，也竭盡全力演出，加上看到台下觀眾的熱情反應，給予伊健更大的力量完成洛杉磯站的演出。

黃淑蔓寓工作於樂

能夠完成兩站美國巡唱，伊健相當感謝台前幕後付出的努力，而今次有份跟著大師兄巡唱的Feanna，除任嘉賓演出，還加入了和音團隊，Feanna在洛杉磯站更戴上精靈耳上台，展示特別造型。

她表示：「我第一次去美國，勁開心，多謝伊健，我有讚佢好靚仔，哈哈！同埋今次呢個trip，我見識咗好多，又有機會去環球影城同埋迪士尼，仲食咗好多日牛扒，食到勁飽。」

Feanna人靚聲甜，唱和音當然難不到她，伊健更安排Feanna在台上清唱一少段由她主唱的電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》，觀眾不單聽出耳油，完show後更要跟Feanna握手，讚她唱歌好聽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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