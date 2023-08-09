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【假醫生紙】前民政署職員認假醫生紙請病假　押後待索社服令報告後判刑

社會 12:00 2023/08/09

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26歲前民政署活動推廣助理涉以假醫生紙請病假，早前承認2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。（資料圖片）

26歲前民政署活動推廣助理涉以假醫生紙請病假，早前承認2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件原定今（9日）於屯門裁判法院判刑，裁判官考慮到涉案金額不大，遂先索取社會服務令報告，押後至8月23日判刑，另頒令被告賠償約420元予民政署。

被告張倩瑜（26歲，前民政署活動推廣助理）早前承認2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

辯方進一步求情指，被告認罪有悔意，並願意賠償予民政事務署，望法庭輕判。

署理主任裁判官張志偉指，涉案假醫生紙製作不算嚴謹，容易看出被修改過，另外涉案金額不大，決定先為被告索取社會服務令報告，押後至8月23日判刑，並頒令被告賠償418.52元予民政署。

案情指，被告案發時任元朗民政事務處活動推廣助理，每月享有3天有薪病假。被告申請於2022年7月4日病假，並遞交政府醫院的病假紙副本，但不獲接納。當民政署要求被告提交病假紙正本時，被告聲稱已遺失，並交上1張私家醫生病假紙。廉署調查發現，2名醫生均沒為被告診症，亦沒發出過涉案病假紙。

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記者：陳曉欣

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